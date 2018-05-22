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22 Mayıs 2018 10:14

Türk Kızılayı’ndan ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı

Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılacak.

Türk Kızılayı’ndan ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı

22 Mayıs 2018 10:14


Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanlığı Ramazan ayı içerisinde bin aileye içerisinde 23 çeşidin bulunduğu gıda paketi yardımı yapacak. Gerekli hazırlıkların sürdüğünü belirten Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Halim Ferit Bayata "Her yıl geleneksel hale getirmiş olduğumuz Ramazan yardımlarının bir dönemine daha bu yıl girmiş olduk. Her şeyden önce bütün İslam aleminin ve Erzincanlı hemşerilerimizin Ramazan-ı Şeriflerinin hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu yılda nasip olursa bin paketten oluşan ve içerisinde 23 çeşitten oluşan gıda kolilerimizi hazırlıyoruz. Kayıtlı yardım alacak kişilere ekiplerimiz üç koldan dağıtıma başlayacaklar. Bu 23 çeşidin 20 çeşidi tamamen bağışçılardan elde edilmiş ürünler olup diğer 3 çeşitte Kızılay imkânlarıyla sağlanmış bulunmaktadır. Her yıl geleneksel olarak hazırlamış olduğumuz bu yardımları bu yıl nasip olursa Erzincan genelinde dağıtımına başlayacağız. İnşallah hayırlara vesile olur." dedi.




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