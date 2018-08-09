Türk Kızılay’ından kurban bağışı kampanyası

Türk Kızılay’ının vekâletle Kurban Bağışı kampanyasının bu yılda sürdüğüne dikkat çeken Bayata "Ülke genelinde ve aynı anda Erzincan Kızılay Şubesi’nde başlayan Kurban Bayramı kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Başlatmış olduğumuz kurban bağış kampanyası hızla devam ediyor.Bugün itibariyle 80 kişinin üzerinde hisse ile Türkiye’nin sayılı iller arasında Kurban kampanyasına katılma oranına ulaştık. Erzincanlı hemşerilerimize göstermiş oldukları bu hassasiyetli davranıştan dolayı teşekkür ederim. Kurban kampanyamız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yurtiçi kampanyası 750 TL, yurt dışı ise 590 TL olmak üzere bir hissenin fiyatı devam ediyor. Kurban Bayramı arife günü öğlene kadar kampanyamız devam ediyor.

Erzincan Dörtyol merkezde bulunan standımız o tarihe kadar açık olacak. Şubemiz 7 gün 24 saat açık olup, hayırsever vatandaşlarımız şubemizin (0446) 223 47 43 numaralı telefonunu arayarak veya adreslerini bildirmeleri neticesinde evlerine giderek makbuz karşılığı kurban hisselerini alabiliyorlar.

Aynı zamanda internet sayfalarımızda www.erzincankizilay.org.tr adresinde de bağışlarını yapabilirler. Bir diğer yolda Kızılay’ın ana adresi olan www.kizilay.org.tr adreslerinde de bağış yapabiliyorlar. Bu adresten yapılan bağışta vatandaşlarımızın şube olarak Erzincan şubesini seçmelerini rica ediyorum. Kampanyamız inşallah hayırlara vesile olur. İstediğimiz sonuçlara ulaşırız. yardıma muhtaç ve insanlığa fayda olmak istiyoruz” dedi