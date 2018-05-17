Türk müziği yarışmalarında Erzincan rüzgarı esti

Türk Müziği Final Yarışmalarında Erzincan rüzgarı esti.

5 farklı kategoride düzenlenen yarışmanın final etabında Erzincan Gençlik Merkezinden Özgün Yorum kategorisinde katılan Grup Meherland Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmada 18-23 yaş Solo Kadın Ses kategorisinde Dilara Ülker ikinci, 24-29 yaş Solo Erkek Ses kategorisinde Yavuz Uslad Durgun ikinci oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen Türkiye Finali yarışmasına Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, konuk sanatçılar Fettah Can, Oğuzhan Koç, Yusuf Güney ile birlikte vatandaşlar katıldı. Yarışma öncesi bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci "Gençlerimiz Bin yıllık kültürümüzün sahneye taşınacağı yarışmada Türk Halk, Türk Sanat ve Geleneksel Türk Müziği’nden eserlere hayat verecek. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi. Konuşmanın ardından yarışmaya geçildi. ilk olarak 18-23 yaş solo kadın ve erkek ses kategorilerinde yarışma gerçekleştirildi. Erzincan Gençlik Merkezinden 18-23 yaş solo kadın ses kategorisinde "Osmanımın Mendili" adlı eseri seslendiren Dilara Ülker Türkiye ikincisi oldu. 24-29 yaş solo kadın ve erkek ses kategorisinde düzenlenen yarışmada Erzincan Gençlik Merkezinden yarışmaya katılan Yavuz Uslad Durgun ise "Bir Gül İçin Bül Bül Giymiş Kareler" adlı eser ile Türkiye ikincisi oldu. Özgün Yorum kategorisinde Erzincan Gençlik Merkezinden katılan Grup Meherland ise seslendirdiği "Yola Girmesin" adlı eser ile Türkiye birincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Yarışmada dereceye girenler çeşitli ödüller ile ödüllendirilirken Özgün Yorum kategorisinde birinci olan Grup Meherland Yurt Dışı Gezisi ile ödüllendirildi. Dereceye giren gençleri tebrik eden Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu; “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Yarışmaları Türk Müziği Finali yarışmasında ilimiz adına elde edilen bu başarı bizleri son derece mutlu etmiştir. Gençlerimiz artık bunu bir klasik haline getirdiler. Kendilerini tebrik ediyorum.” dedi.