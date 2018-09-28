Türkiye'nin Kadın Liderleri Projesi Kapsamında Çalıştay Düzenlendi

Erzincan'da İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) Türkiye'nin Lider Kadınları Projesi kapsamında çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya Erzincan, İstanbul, Samsun, İzmir, Karaman, Mardin, Isparta illerinden 16 katılımcı, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Eşi Gülnaz Başsoy , İKADDER başkanı Funda Ozan Akyol ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım sağladı. Düzenlenen çalıştayda, kadınların sorunları, kadınlara iş istihdamı, madde bağımlılığı ve ailevi sorunlar ele alındı. Proje ile Türkiye'nin 7 bölgesinden aile ve aile bireylerine yönelik STK'lar iletişim istişare ve işbirliği zemini sağlanarak bölgelerindeki sorunları anlatma ve çözüm önerileri geliştirme fırsatı sağlanıyor. Deneyim ve pratiklerden istifade edecekleri zeminin oluşturulması, Ülke genelinde toplumsal barışa kalıcı katkı sağlamaları, Bölgelerarası farklıların zenginliğinin ortaya koyulması için karşılıklı iletişim, istişare ve işbirliği zemininde buluşmalarının sağlanması, Ülkemizin ortak meselelerinde birlikte hareket etme potansiyellerinin geliştirilmesi, Temsilcisi oldukları sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Çalıştayda konuşan İKADDER Başkanı Funda Ozan Akyol öncelikle Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Eşi Gülnaz Başsoy'a desteklerinden ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Funda Ozan Akyol “Sorunların yerinde tespitinin önemli olduğunu kaydederek, proje için yola çıktıklarını söyledi. Akyol, "Türk Aile Platformu olarak, senede 2 defa toplanıyorduk ve hep eksik kalıyorduk. Bu eksikliği bu proje ile gidermeye karar verdik. İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı projemize destek verdi. Projenin hakkını vererek dostluklar, sorunlar noktasında birlikte hareket ediyoruz. Kadın ve aile sorunları, madde bağımlılığı konularında tespitlerimiz olacak" dedi.

Programın sonunda Cemalettin Başsoy Funda Ozan Akyol'a ve diğer katılımcılara günün anısına el işlemeli bakır hediye etti.