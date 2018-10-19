TYB Erzincan şubesi açılıyor

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)'nin 15'inci şubesi Erzincan'da kuruldu. Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, TYB'nin 15'inci şubesinin 29 Ekim Pazartesi günü Erzincan'da açılacağını ifade ederek TYB hakkında bilgiler verdi.

Bu sene 40. yılını kutlayan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), yurt genelinde teşkilatlanma çalışmalarına da hız verdi. TYB 'nin 15'nci şubesi Erzincan'da kuruldu. Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinin açılışı 29 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Daha önce, Erzincan'da TYB İl Temsilciliğince yürütülen kültür, sanat ve edebiyat etkinlikleri bundan böyle şube bünyesinde gerçekleştirilecek. Yeni kurulan Erzincan şubesinin başkanı Halil İbrahim Özdemir oldu. Yönetim kurulu ise; Hamdi Ülker, Ali Kandemir, M. Abdullah Arslan, Şeref İşleyen, Lütfi Şimşek, Yusuf Babür, Nur Hümeyra Özdemir Eren, Faysal Okan Atasoy, Nizamettin Parlak'tan oluştu. Erzincan'ın kültürüne önemli katkılar yapabileceklerini umut ettiklerini belirterek bu amaçla da teşkilatı kurmuş olduklarını ifade eden Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, ‘'Türkiye Yazarlar Birliğinin Erzincan Şubesini geçtiğimiz günlerde kurduk. Arkadaşlarımız arasında Erzincan'da öne çıkan şair, yazar arkadaşlarımız var. Ayrıca Üniversiteden çok sayıda Akademisyen, Profesör, Doçent gibi görevliler var. Bunlar arasında Abdullah Aslan Doçent, Ali Kandemir Profesör, Faysal Okan Atasoy Doçent, Hamdi Ülker Yazar, Hümeyra Özdemir Eren Yrd. Doçent, İhsan Ünlü Yazar, Lütfi Şimşek Şair, Nizamettin Parlak Doçent, Şeref İşleyen ve Yusuf Babür Yrd. Doçent arkadaşımız görev aldılar. Bunlarla birlikte Erzincan'ın kültürüne önemli katkılar yapabileceğimizi umut ediyoruz ve bu amaçla da teşkilatı kurmuş olduk. Teşkilatımızın genel merkezi Ankara'da, Türkiye'de şuana kadar kurulmuş 14 şube var, biz 15. şube olarak Erzincan'da faaliyete başlıyoruz. Açılış programı olarak da 29 Ekim 2018 günü şubenin açılışını yapacağız, ardından saat 5'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının olduğu gün saat 17'de Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda bir panelimiz olacak. Panele katılımcı olarak Erzincan'ın dışından gelen çok sayıda misafirimiz katılacak. Erzurum'dan, Ankara'dan, Eskişehir'den panelist arkadaşlarımız burada olacaklar. Ayrıca Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen 20 civarında şair arkadaşımız ile Erzincan'da ki şair arkadaşlar şiirlerini okuyarak açılışımızı yapmış olacağız.'' dedi.