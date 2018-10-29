TYB 'nin 15'inci şubesi Erzincan'da açıldı

Şubesini Erzincan'da açtı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan TYB'nin 15. şubesinin Erzincan'da açılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: " Türkiye yazarlar birliği şubemizi açıyoruz. Erzurum şubesi de yalnızlıktan kurtulmuş oldu. Çevre de başka şube de yok zaten yanlış hatırlamıyorsam sürekli bize yardıma da geliyorlar, açılışlara faydamız olsun diye. Başkanımın da kayınvalidesi vefat ettiği için gelemedi. Şubemizi güzel bir yer de açıyoruz. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye yazarlar Birliği'nin 40. Yılındayız. Sivil toplum kuruluşu olarak herhangi bir güce dayanmadan varlığını sürdüren yazarlar birliği ülkemizin çeşitli yerlerinde şubeler açtı. Erzincan şubesi gerçekten özlediğimiz bir şubedir. Sağ olsun İbrahim bey yazarlar birliği ile birlikte birçok faaliyet yaptık. Bundan 10 yıl önce yazarlar birliğinin 30. Yıl dönümünde kültür kervanı Erzincan'dan da geçmiştir. Erzincan belediyesi katkısıyla faaliyet yapmıştır. Bu açılışta keşke tüm Türkiye yazarlar birliği buluşabilseydi.”

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; Türkiye Yazarlar Birliği yöneticiliği gibi köklü bir sivil Toplum kuruluşu şubemizin Erzincan'da açılmasından mutluluk duydum” diyerek duygularını dile getirdi.

Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir de yaptığı konuşmada, daha önce, Erzincan'da TYB İl Temsilciliğince yürütülen kültür, sanat ve edebiyat etkinlikleri bundan böyle şube bünyesinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Üyelerimiz arasında, Erzincan'da öne çıkan şair, yazar arkadaşlarımızın yanı sıra kültür, sanat ve edebiyat faaliyetlerine ilgi duyan çok sayıda akademisyen arkadaşlarımız var. Tüm bu arkadaşlarımızla Erzincan'da çok önemli faaliyetleri hayata geçiriyoruz."

Düzenlenen açılış programına, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy,TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Vakfı 2. Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, Başkan Danışmanı Ferfat Koç, Yönetim kurulu üyeleri Mahmut Erdemir, Mehmet Kurtoğlu, Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, TYB Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna.

Erzincan'dan Fen Edabiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kandemir, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Abdullah Arslan, İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Nizamettin Parlak, Türkçe Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Akif Ayvaz, Türk Dili ve Edeb. Bölümü Öğretim görevlisi Yusuf Babür, Müftülük Lütfi Şimşek, Tömer Murat Sivri, KYK Murat Yaşar Şengül, Ayşe nur İspir, Seyhettin Yalçınkaya, Erzincan üniversitesi Öğretim görevlisi Nur Hümeyra Özdemir Erem, Erzurum'dan, Dr. Öğretim üyesi Tacettin Şimşek , Prof. Dr. Ömer Özden, TRT İsmail Bingöl, Erzurum TYB Yönetim kurulu üyesi Reşat Coşkun katıldı.