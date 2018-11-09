Erzincan'da umreciler dualarla kutsal topraklara uğurlandı.Diyanet İşleri Başkanlığının 2018-2019 yılı umre organizasyonu ile Servisli 20 Günlük 2. Turla Erzincan'dan kutsal topraklara giden 16 umreci, Erzincan Havalimanından dualarla uğurlandı.

Yapılan programa İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Hac ve Umre Bürosu görevlileri, umre yolcuları ve yakınları katıldı. Uğurlama programında, kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayan umrecilerle tek tek ilgilenen ve kısa bir konuşma yapan İl Müftüsü Çetin, Allah ve Rasûlünün misafiri olarak yola çıkan umrecilerden millete ve devlete dua etmelerini, orada vakitlerini iyi değerlendirip ibadetle geçirmelerini istedi. Program, İl Müftüsü Çetin'in yaptığı dua ile sona ererken, yakınlarıyla vedalaşan umreciler, Erzincan Havalimanından kutsal topraklara gitmek üzere İstanbul'a uğurlandı.