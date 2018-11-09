İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Umreciler dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Erzincan’da umreciler dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Erzincan'da umreciler dualarla kutsal topraklara uğurlandı.Diyanet İşleri Başkanlığının 2018-2019 yılı umre organizasyonu ile Servisli 20 Günlük 2. Turla Erzincan'dan kutsal topraklara giden 16 umreci, Erzincan Havalimanından dualarla uğurlandı.


Yapılan programa İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Hac ve Umre Bürosu görevlileri, umre yolcuları ve yakınları katıldı. Uğurlama programında, kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayan umrecilerle tek tek ilgilenen ve kısa bir konuşma yapan İl Müftüsü Çetin, Allah ve Rasûlünün misafiri olarak yola çıkan umrecilerden millete ve devlete dua etmelerini, orada vakitlerini iyi değerlendirip ibadetle geçirmelerini istedi. Program, İl Müftüsü Çetin'in yaptığı dua ile sona ererken, yakınlarıyla vedalaşan umreciler, Erzincan Havalimanından kutsal topraklara gitmek üzere İstanbul'a uğurlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.