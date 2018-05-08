Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu verildi

Kursta uzmanlar, kendi merkezlerinde ve kendi sorumluluklarında karaciğer biyopsisi yapmaya özendiriliyor.

Düzenlenen kursa İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik’in yanı sıra, İstanbul olmak üzere Erzincan ve çevre illerden gelen doktorlar katıldı.

Gerçekleşen kursun Erzincan için çok faydalı olacağını vurgulayan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik katılımcılara teşekkür etti.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen “Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi” kursu Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı tarafından veriliyor. “Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi” kursu hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş Hekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız; “Biliyorsunuz biz Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak sağlık hizmetinin yanında Tıp Fakültemizle yaptığımız afiliasyon nedeniyle de aynı zamanda eğitim hizmeti de veriyoruz. Şuan hastanemizde Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon hastalıkları derneği tarafından düzenlenen bir karaciğer biyopsi kursu düzenlemekteyiz. Bu kursumuza yaklaşık 20 katılımcıyla birlikte planlandı. Merkezimiz İstanbul, İstanbul’dan gelen dernek yöneticileri hocalarımızla birlikte Erzincan’a çevre illerden katılımcılarla beraber bir kurs organize ettik. Bizler bu düzenlenen organizasyonlarda mutlu oluyoruz. Çünkü sağlık hizmetinin yanında eğitim hizmetinin de verildiği bir ortamın bu seviyelere ulaşması bizleri memnun ediyor. Bu tür organizasyonları, sempozyumları, kursları diğer ana bilim dallarının da düzenlenmesi temennisiyle katılımcılara ben buradan hoş geldiniz diyor ve hastanemizde kendilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Aynı zamanda da daha büyük organizasyonlara daha kapsamlı sempozyumlara ev sahipliği yapma isteğimizin bu organizasyonlarda giderek arttığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kurslarımız sayesinde bizim bölgede hizmet veren uzman hekimlerimiz özellikle Hepatit B hastalarına Karaciğer biyopsi yaparak bu hastaların tedavisini planlayabilecekler. Bu kurslarımız enfeksiyon hastalılarından bir doktor öğretim üyemiz ile radyaloji ana bilim dalından doktor öğretim üyemiz tarafından verilmektedir. Hepatit B’li hastalar bu uygulanan yöntem ile ultrason eşliğinde hastadan nasıl karaciğer biyopsi alınacağı yönünde bu eğitim sonucunda da sertivikasyon olacak. Bu sertifikaya sahip olan uzmanlar artık ultrason işleminde biyopsi yapabilecek. Her bir biyopsi sonucunu değerlendirip hastaların uygun tedavi almaları planlanacak. Özellikle Hepatit B’nin uzun dönem rahatsızlıkları olan Siroz veya Karaciğer kanserine mümkün olan en geç sürede ulaşmaları yada hiç ulaşmamaları Hepatit B’ye dönüşmemesine neden olacak. Biz Erzincan’da bu işlemi yapıyoruz. Erzincan’da bir takım tedavileri yapıp, çevre illerdeki uzman hekimlere de bunları öğretiyor olmanın da gururunu yaşıyoruz. Biz kendimize yetmeyi bıraktık, bırakmalıyız. Biz kendimize yetmenin dışında artık çevremizdeki illere hatta çevre ülkelere bu hizmeti sunmak istemekteyiz” dedi.