Vali Arslantaş, Bölge Güvenlik Toplantısına katıldı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Erzurum'da düzenlenen 'Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Sway Otel'de düzenlenen 'Bölge Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz, Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile birlikte; Erzurum, Ardahan, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize ve Trabzon illerinin valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kaymakamlar ve güvenlik bürokrasisi yetkilileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını Erzurum Valisi Sayın Seyfettin Azizoğlu yaptı. Toplantının bölgeye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Erzurum Valisi Sayın Seyfettin Azizoğlu, Bölgede terörle mücadelede büyük aşama kaydedildiğini vurgulayarak, "Toplumun, halkın devlete bakışı olumlu yönde çok fazla değişti. Şu anda bölgemizde eski dönemlerde PKK'nın en yoğun ve etkin olduğu yerlerde insanlarımız iş yerlerinde, dükkanlarında Türk bayrağını dalgalandırmakta ve bundan büyük gurur, onur duymaktalar. Bundan sonra hem terörle mücadelede hem de bölgenin kalkınması, geliştirilmesi, ekonomik anlamda refah seviyesinin artırılması hususunda hükümetimizin ortaya koyduğu çalışma çerçevesinde çalışmalarımız hızla devam edecektir" diye konuştu. Toplantı, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu başkanlığında basına kapalı olarak devam etti.

Toplantının ardından bölge valileri tarihi Çifte Minareli Medreseyi gezerek Erzurum'dan ayrıldılar.