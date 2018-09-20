Vali Arslantaş: “Fırsatçılık yapanlara kanuni müeyyide uygulanıyor”

31'inci Ahilik Kültür Haftası münasebetiyle Erzincan'da esnaf bayramı kutlanıyor.

17-23 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 31'inci Ahilik Kültür Haftası Esnaf Bayramı münasebetiyle Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Yeraltı Çarşı esnafını ziyaret ederek, birlikte çorba içti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon ve bazı kurum müdürleri, Yeraltı çarşısının kepengini dualar eşliğinde birlikte açtılar. Ardından Vali Arslantaş ve beraberindeki heyet, çarşı esnafını sırasıyla ziyaret ederek, birlikte çorba içtiler.

Vali Arslantaş gerçekleştirdiği ziyarette esnafların iş durumu ile ilgili bilgi alıp, taleplerini dinleyerek, kendilerine hayırlı işler bol kazançlar diledi.

İşyerlerinde Vali Arslntaş'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren çarşı esnafı ise ziyaretlerinden moral bulduklarını dile getirdiler.

Buradaki programın ardından Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon ve oda başkanları Vali Arslantaş'ı makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, Vali Ali Arslantaş'a hafta boyunca düzenlenecek olan etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Valilik makamında kabul ettiği İl Kutlama Komitesi ile bir süre görüştükten sonra yılın ahisi seçilen ve 45 yıllık oto kaporta ustası Ferhat Arabacı'yı tebrik eden Vali Arslantaş, Ahilik Haftasının tüm Esnaf ve Sanatkârlara hayırlı olmasını temenni etti.

Ardından gün içerisinde ilimiz Hafız Şerif Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi. Düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, kamu kurum müdürleri sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Erzincan Belediyesine ait Mehter Takımının gösterisi katılımcılara sunuldu.

Programda konuşan Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, Ahiliği, sadece esnaf ve sanatkârların geçmişten gelen bir gurur kaynağı olarak değil, aynı zamanda büyük bir değişim ve dönüşüm içinde olan Türkiye'nin ölümsüz bir ışık kaynağı olarak da gördüklerini kaydetti.

Ardından konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise, Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu'nda yaşanan medeniyet ve kültürün bugüne taşınması ve gelecek nesillerinde bunu devam ettirmesi gerektiğine değindi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş yaptığı konuşmada, esnafların son aylarda ekonomik realite ile örtüşmeyen sıkıntılar yaşadıklarını ve bu sıkıntıları hep birlikte aşacaklarını söyledi. Öte yandan bu süreçte fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince esnafların denetlendiğini bildiren Erzincan Valisi Ali Arslantaş konuşmasının devamında; “Esnafımız ticaretini, malını sattığı insanında kazanç ve kar sağlamasını düşünerek yapmalı. 4 TL'lik salçayı 7 TL'ye çıkartanlar var. Tespitlerimizi yaptık. Bunlara gerekli kanuni müeyyideleri uyguluyor olacağız. Ama bunun yanında ülkemizin içinden geçtiği duruma katkı sağlayabilmek için çoğunlukla indirime giden eli öpülesi esnaflarımız var. Tespit ettiğimiz birkaç husustan sonrada ciddi bir düzelme yoluna girdi. Tüm esnaflarımıza aileleriyle birlikte huzurlu bir yıl geçirmelerini, helalinden bol kazanç temin etmelerini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Valisi Ali Arslantaş yılın ahisi seçilen 45 yıllık oto kaporta ustası Ferhat Arabacı'ya plaket hediye etti. Daha sonra ise Vali Arslantaş ve beraberindeki protokol mensupları vatandaşlara geleneksel ahilik pilavından ikram ettiler.