Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 18:01

Vali Arslantaş, güvenlik uygulama noktalarını denetledi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan-Çağlayan yolu üzerinde ve Erzincan Akyazı Kavşağı’nda bulunan askeri ve polis uygulama noktalarında denetim yaptı.

Vali Arslantaş, güvenlik uygulama noktalarını denetledi

21 Haziran 2017 18:01


Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 00:00 sularında Askeri ve Polis güvenlik uygulama noktalarını denetledi. İlk olarak Çağlayan yolu üzerinde bulunan uygulama noktasına giden Vali Arslantaş, buradaki güvelik tedbirleri ve yapılan uygulamalar hakkında bilgi aldı. Ardından Erzincan Akyazı Beldesi kavşağındaki Polis uygulama noktasını denetleyen Vali Arslantaş, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Arslantaş denetlemede görevli personele tatlı ikramında bulundu.


Yapılan denetimler ile Devletin, her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirten Vali Ali Arslantaş, “Polisimiz ve Jandarmamız, devletin görünen yüzü ve caydırıcı gücüdür. Vatandaşımız sokakta yada bu gibi noktalarda güvenlik güçlerimizi gördüğünde kendisini daha güvende hissediyor. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
ERZİNCAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:32
  • Güneş :04:47
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:33
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:58
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!