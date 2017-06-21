Vali Arslantaş, güvenlik uygulama noktalarını denetledi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 00:00 sularında Askeri ve Polis güvenlik uygulama noktalarını denetledi. İlk olarak Çağlayan yolu üzerinde bulunan uygulama noktasına giden Vali Arslantaş, buradaki güvelik tedbirleri ve yapılan uygulamalar hakkında bilgi aldı. Ardından Erzincan Akyazı Beldesi kavşağındaki Polis uygulama noktasını denetleyen Vali Arslantaş, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Arslantaş denetlemede görevli personele tatlı ikramında bulundu.

Yapılan denetimler ile Devletin, her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirten Vali Ali Arslantaş, “Polisimiz ve Jandarmamız, devletin görünen yüzü ve caydırıcı gücüdür. Vatandaşımız sokakta yada bu gibi noktalarda güvenlik güçlerimizi gördüğünde kendisini daha güvende hissediyor. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz.” dedi.