Vali Arslantaş, İl jandarma komutanlığı iftarına katıldı

Askerler ile birlikte iftarını açan Vali Arslantaş’a 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş’ta eşlik etti.

Vali Ali Arslantaş, askerlerle iftar yemeğinde bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Alay Komutanlığı bahçesinde düzenlenen iftar programına Vali Ali Arslantaş ile birlikte 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 3. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Kemal Başak, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tümay Özgür, ve çok sayıda protokol mensubu katıldı.

İftar programında Alay’da bulunan rütbeli ve erlerle aynı sofrayı paylaşan Vali Arslantaş ve beraberindeki protokol mensupları askerlerle sohbet etme imkanı buldular.

Yemek öncesi konuşan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tümay Özgür, düzenlenen iftar programına katılımlarından dolayı Vali Arslantaş ve Komutanlara teşekkür etti.

Daha sonra konuşma yapan Valis Ali Arslantaş, Mübarek Ramazan ayında askerler ile aynı iftar sofrasını paylaşmanın ayrıca bir mutluluk kattığını vurguladı. Konuşmasını sürdüren Vali Arslantaş; “Barışın, huzurun ve kardeşliğin pekiştiği, öne çıktığı Ramazan ayının bu güzel akşamında siz kahraman jandarma personeli ile beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Jandarma teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması konusunda büyük bir vatan sevgisiyle görev yapmaktadır. Jandarmamızın bu yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getirirken gösterdiği büyük fedakârlık her türlü takdirin üstündedir.

Devletlerin tarihi gelişiminde güvenlik ihtiyacı her zaman en önde gelen ihtiyaçlardan biri olmuştur. Toplumun güvenliği sağlanmadan diğer ihtiyaçların karşılanması mümkün değildir. Sanayi toplumuyla beraber insanların ihtiyaçları da değişmiş ve modernite süreci başlamıştır. Modern anlamda kamu güvenlik örgütleri bu dönemde ortaya çıkmıştır.

Kamu güvenliğinin temini tek elden idareye bağlı güvenlik birimlerince yerine getirilmiştir. Kamu düzeni ve kamu hizmeti yönü ön plana çıkan güvenlik örgütleri ülkenin her bölgesinde güvenlik hizmetlerini tek başına üslenmiştir. İnsanların tüm ihtiyaçlarını karşılama ve her konuda sorumlulukları üzerine alma şeklinde misyon üslenen devlet, tüm kamu kurumlarında olduğu gibi kamu güvenlik teşkilatında da gerekli yenilikleri ve düzenlemeleri yapmıştır.

Kurulduğu günden bu yana milletimizin gönlünde taht kuran Türk Jandarma Teşkilatı, ülkemizin en ücra köşesine kadar kamu düzeninin tesis edilmesinde ve korunmasında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temin edilmesinde üstlendiği her görevi başarıyla yerine getirmiş ve halkımızın haklı teveccühünü kazanmıştır.

Jandarmanın üstlendiği pek çok görev arasında en önemli görevi, kendi sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişi sağlamaktır. Emniyet ve asayiş; ülkemiz insanlarının her konuda güvenliğinin devlet tarafından sağlanması, ülkede huzur ve sükûnun hüküm sürmesi, vatandaşların barış ve güven içerisinde birbirlerinin hak ve hürriyetlerine saygı göstermeleri ile anayasal düzen içerisinde hak ve hürriyetlerini rahatça kullanabilmesi demektir.

İlimizde de halkımızın huzur ve sükûnunu bozmaya yönelik her türlü suç ve suç unsurları ile terörist faaliyetlerin önlenmesine dönük mücadelede Jandarma Teşkilatımızın başarılı çalışmalarını takdirle izliyoruz. Takdire şayan bu çalışmalarda pay sahibi olan, zaman ve mesai kavramı gözetmeksizin çalışan başta İl Jandarma Komutanımız olmak üzere Jandarma Teşkilatımızın her kademesinde görev alan değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmalarında teşkilatımıza desteklerini esirgemeyen Erzincanlı hemşehrilerime de içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Teşkilat mensuplarımız bu zor görevi icra ederken, kendilerine her türlü yardımı, desteği esirgemeyen ve çalışmalarında sabır gösteren değerli eş ve çocuklarına da ayrıca teşekkür ediyorum.

Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Bu güzel Ramazan akşamı vesilesiyle, hizmet sırasında canını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimiz ile görev malulü ve emekli olmuş personelimize sağlık ve esenlikler diliyorum. İlimiz gelenindeki Jandarma Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına, bundan sonraki hayatlarında aile fertleri ile beraber sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum”dedi.