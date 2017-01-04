Vali Arslantaş muhtarlar ile bir araya geldi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Üniversitesi Baş Öğretmen Toplantı Salonu’nda Erzincan merkez mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek, 2017 yılında yapılacak çalışmaları anlatarak, muhtarların taleplerini ele aldı.

Vali Arslantaş, Erzincan merkez ve 8 ilçede muhtarlarla yapacağı toplantının ilkini gerçekleştirdi. Köy ve mahallelerin sorunlarını, vatandaşların istek ve şikâyetlerini tespit etmek, yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek için muhtarlar ile bir araya gelen Vali Arslantaş, benzer toplantının 8 ilçede bizzat kendi başkanlığında gerçekleştirileceğini söyledi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, merkeze bağlı Köy muhtarları ile köylerin sorunlarını, dilek ve isteklerini konuşmak ve çözüme kavuşturmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Kamu hizmetlerinin koordinesi açısından birebir görüşerek, iyisi ile kötüsü ile önceki çalışmalar da ele alınarak bahar mevsimine hazırlıklı olunacağını söyleyen Vali Arslantaş, “2017 yılı içerisinde ilimizin tamamının inşaat sahasına dönecek, her alanda önemli çalışmalar olacak. Fiziki eksiklikler giderildikten sonra insan kalitemizi artırmanın çabası içerisinde olacağız. Tarım il müdürlüğü ile birlikte tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri çalışmamız olacak. Seracılık ve hayvancılık üzerine yapılacak olan besi ve sera ihtisas organize sanayi bölgesi için talepler toplanıyor. Bu konuda muhtarlarımız köyünde mahallesinde vatandaşlarımızı bilgilendirsinler.” Dedi.

Yatırımcı Kurum ve kuruluşlarının 2017 yılında yapacakları projelerin de anlatıldığı toplantıda Özel İdare tarafından köy yollarında 56 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldığını, önümüzdeki sezonda 200 kilometre olarak hedeflendiğini söyleyen Vali Arslantaş, merkezde 15 köyde içme suyu ve altyapı çalışması olacağını söyledi. Özel idarenin bu yıl köyler için 40 milyon TL harcama yapacağını belirtti.

Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tümay Özgür, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun’un da katıldığı toplantıda; köy ve mahalle muhtarlarının güvenlik, eğitim, sağlık, aydınlatma ve ulaşım ile ilgili talepleri bir bir not edildi. Sorunların imkânlar ölçüsünde çözüme kavuşturması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Vali Arslantaş, köyde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin arttırılması olduğunu ifade etti. Kırsalda yaşayan insanların doğdukları bölgede ve yerde doymaları noktasında gayret sarf edildiğini söyleyen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, altyapıdan ulaşıma önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, göçlerin şehirlerde ciddi problemleri beraberinde getirdiğini hatırlatarak, köyde yaşayan vatandaşların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Muhtarlar, Vali Ali Arslantaş’a verimli geçen toplantıdan dolayı teşekkür ettiler.