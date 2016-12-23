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23 Aralık 2016 15:59

Vali Arslantaş, Türk Kızılay’ını ziyaret etti

Vali Arslantaş, Türk Kızılay’ını ziyaret etti

23 Aralık 2016 15:59

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Kızılay’ının Erzincan’da faaliyet gösterdiği tesislerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Arslantaş, Kızılay Erzincan Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ferit Bayata ile birlikte Türk Kızılay’ının Erzincan’daki tesislerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.
İlk olarak Kızılay Koordinasyon Merkezi’ne giden Vali Arslantaş, burada Kızılay Başkanı Ferit Bayata’dan Kızılay’ın genel durumu hakkında bilgi aldı. Türk Kızılay’ı Afet Koordinasyon Merkezi Erzincan Çadır Üretim Tesisinde incelemelerde bulunan Vali Ali Arslantaş, yanmaz kumaştan dikilen iki odalı çadırların üretimlerini inceleyerek çadır stokları hakkında bilgi aldıktan sonra çalışanlara kolaylıklar diledi.
Ardından Erzincan Kızılay Mineralli Su İşletme Tesisinde incelemelerde bulunan Vali Ali Arslantaş, fabrika hakkında Kızılay Erzincan Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ferit Bayata ve Fabrika Müdürü Muammer Tutuş’tan bilgi aldı.
52 milyon liralık önemli bir yatırımla Erzincan ekonomisine katkı sağlayan Kızılay Erzincan Maden Suyu tesislerinin Erzincan’ı en büyük yatırımlardan biri olduğunu dikkat çeken Başkan Ferit Bayata, 50 kişiye istihdam sağlanan Tesisin günlük üretim kapasitesinin 1,2 milyon şişe olduğunu söyledi. Son teknolojiyle donatılan tesiste üretilen maden suyunun iç pazarda olduğu gibi bir çok ülkeye de ihraç edildiği belirtildi.
Tesislerde ki üretimi yakından inceleyerek pazarlama hakkında bilgiler alan Vali Ali Arslantaş, çalışanlara kolaylıklar dileyerek, Kızılay Erzincan Şube Başkanı Ferit Bayata ve Fabrika Müdürü Muammer Tutuş’a başarı temennisinde bulundu.



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