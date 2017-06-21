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21 Haziran 2017 18:02

Vali Arslantaş’ın Kadir Gecesi mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Kadir Gecesi münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Arslantaş’ın Kadir Gecesi mesajı

21 Haziran 2017 18:02


Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi;


“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, bu manevi havayı bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesine ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.


Kadir Gecesi, sema kapılarının ardına kadar açıldığı, insanlığın hidayet rehberi Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, dua ve tövbelerin yaradan katında kabul edildiği, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in “Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenab-ı Allah’tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” buyurduğunun nakledildiği müstesna bir gecedir.


Bize manevi derinliğinde arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve geceler, yaşantımızda kalıcı değişiklikler meydana getirmediği sürece tam anlamıyla idrak edilmiş sayılmaz. Bu nedenle her ayı Ramazan ve her geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmeli, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine; sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmalı, yetimlerin, kimsesizlerin ve muhtaçların yüzünü güldürmeli, onlara yardım elimizi uzatmalıyız.


Bu duygu ve düşüncelerle, başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin Ülkemize, tüm İslam âlemine ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”




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