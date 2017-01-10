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10 Ocak 2017 09:45

Vali Arslantaş’tan gazetecilere mektup

Vali Arslantaş’tan gazetecilere mektup

10 Ocak 2017 09:45

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Erzincan da ki yerel ve ulusal basın temsilcilerine kutlama mektubu göndererek, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Vali Arslantaş iletmiş olduğu kutlama mektubunda şunları kaydetti; “Gazetecilik mesleği, çağımızın en saygın ve dinamik mesleklerinden biridir. Mesleğin getirdiği çeşitli sıkıntılara katlanarak halkı bilgilendirme, aydınlatma görevini yüksek bir sorumlulukla yerine getiren gazetecilerin, sosyal ve ekonomik haklarını düzenleyen yasanın kabulüyle, 10 Ocak tarihi, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaktadır.
Özgür bir basının varlığı ve basının her anlamda baskıdan uzak bir şekilde görevini yerine getirmesi, demokrasimizin daha sağlıklı işlemesi, standartlarının yükselmesi ve kamuoyu duyarlılığının artması bakımından büyük önem taşımaktadır.
Basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin korunması ve geliştirilmesi, demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden biridir. Basın özgürlüğünün korunması kadar önemli bir başka husus ise, doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, toplumun ve bireylerin hakkını gözetme gibi ilkelerin üstün tutulmasıdır.
Basının ulaştığı seviyede en büyük pay kuşkusuz görevini, şartlar ne olursa olsun fedakârca yapan basın çalışanlarına aittir.
Basın mensuplarımızın sorunlarının çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, hakettikleri şartlara ve çalışma ortamlarına kavuşturulması, şüphesiz basınımızı daha da güçlü kılacaktır.
Basın mensuplarımızın bu anlayışla, daima sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerine, ülkemizin demokrasi, hukuk, insan hakları konusunda en ileri standartlara ulaşması çabalarına katkılarını sürdüreceklerine olan inancım tamdır.
Gazetecilerimizin çalışma şartları ile ilgili sorunlarının en aza indirildiği duruma gelmesi bakımından bu günün katkı sunması dileğiyle “Çalışan Gazeteciler Günü”nüzü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sevgi ve selamlarımı iletiyorum.”



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