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07 Ocak 2017 10:36

Vali Arslantaş’tan TEOG birincisine tebrik

Vali Arslantaş’tan TEOG birincisine tebrik

07 Ocak 2017 10:36

Erzincan’da, Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş (TEOG) sınavında Türkiye birincileri arasında yer alan Zehra Elif Anaç, Erzincan Valisi Ali Arslantaş tarafından ödüllendirildi.
TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yaparak Türkiye birincileri arasında yer alan Zehra Elif Anaç, Erzincan’ın gururu oldu. Elde ettiği başarının ardından Erzincan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Zehra Elif Anaç’ı makamında kabul eden Vali Ali Arslantaş, başarısından dolayı kendisini, ailesini ve öğretmenlerini tebrik etti. Yoğun bir çalışmanın ardından öğretmenlerinin ve ailesinin kendisine çok destek olduğunu söyleyen Elif Anaç, herhangi bir özel ders veya özel dershaneye ihtiyaç duymadan okulunda aldığı eğitim ve yine okul tarafından verilen destekleme kursları ile bu başarıyı elde ettiğini söyledi.
Zehra Elif Anaç’a bundan sonra ki hayatında da başarılar dileyen Vali Arslantaş, “ülkemizin geleceği sizlere emanet. Sizlerin bu başarıları bizleri gururlandırıyor. Seni, aileni ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” diyerek Anaç’a hediyesini verdi.



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