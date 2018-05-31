Vali Yardımcısı Baştürk, yabancı uyruklu çocuklarla buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Destek Merkezi ‘nde kalan yabancı uyruklu çocuklar ile Vali yardımcısı Dede Musa Baştürk, İl Müdürü Muhammer Doğan, İl Müdür yardımcıları, kuruluş müdürleri ve personelin katılımlarıyla iftar programı yapıldı. Programda çocuklarla bir arada iftar yapmanın mutluluğunu dile getiren Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, çocuklarla tek tek ilgilenip iftar programı sonrasında hediye takdim etti. Yabancı uyruklu çocuklarda filografi ile hazırladıkları Türk Bayrağı tablosunu Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk’e hediye ederek, iftar programında yalnız bırakmadıkları için teşekkür ettiler.