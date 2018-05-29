Veteriner hekimler iftarda buluştu

İftar yemeğinde kısa bir konuşma yapan Oda Başkanı Serkan Kütük, davete katılanlara teşekkür ederek Erzincan Veteriner Hekimleri Odası olarak geniş bir aile olduklarını ve her yıl Ramazan Bayramı öncesi bu şekilde düzenledikleri iftar yemeği ile bir araya geldiklerini belirtti.

Programın bir iftar ve yemekten öte bir kaynaşma olduğunu belirten Başkan Serkan Kütük, “Her mesleğin zorluğu olduğu gibi bizim mesleğin de kendine has bir takım zorlukları var. Her ne kadar veterinerlik tek başına yapılan bir meslek olarak gözükse de ailelerimiz de aslında bu mesleğin sıkıntılarını bizzat yaşıyor. Mesai mefhumunun olmadığı bu meslekte gerek gecenin bir vakti, gerekse sofra başında veya bir programın ortasında hepimiz bir vakaya ayrılmak zorunda kalabiliyoruz” diyerek İftar davetimize katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.