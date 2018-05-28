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28 Mayıs 2018 15:33

Voleybol Grup müsabakaları başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Yıldız Erkekler Gurup eleme müsabakaları Erzincan’da başladı.

Voleybol Grup müsabakaları başladı

28 Mayıs 2018 15:33

Müsabakalarda Erzincan, Sivas ve Erzurum Yıldız Erkekler Voleybol takımları birincilik için mücadele verecekler.


Erzincan 13 Şubat spor salonunda üç gün sürecek olan Yıldız Erkekler Gurup eleme müsabakaları, Erzincan Sivas ve Erzurum Yıldız Voleybol takımlarının katılımı ile başladı.


Türkiye Voleybol Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Şefik Akçan turnuva ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, " İlimiz Erzincan ile birlikte Sivas ve Erzurum’un birer takımı olmak üzere üç takım gurup müsabakalarını oynayacaklar. Müsabakalar sonucunda birinci olan takım İlini temsilen Türkiye şampiyonasına katılacak.Turnuvada mücadele eden takımlarımıza başarılar dilerim” dedi.




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