Voleybol müsabakaları devam ediyor

Kızlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Voleybol turnuvasında takımlar tüm hünerlerini sergiliyor. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat spor salonunda oynanan müsabakalarda, erkeklerde 5, kızlarda ise 7 takım mücadele veriyor. Erkeklerde; Yıldırım Gençlik Spor Kulübü, Erzincan Spor Kulübü, Kavakyolu Belediye Spor Kulübü, Kemah Spor Kulübü ve Fatih Teknik Spor Kulübü mücadele veriyor. Kızlar gurubunda ise; Erzincan tenis Spor Kulübü, Kavakyolu Belediye Spor Kulübü, Kemah Spor Kulübü, Gençler Gücü Spor Kulübü, Erzincan Spor Kulübü, Demirkent Spor Kulübü ve Geçit Belediye Spor Kulübü takımları mücadele veriyor.