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04 Ağustos 2018 09:49

Yapılandırma tarihi 27 Ağustos tarihine kadar uzatıldı

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanuna ilişkin başvuru süresi 27 Ağustos 2018 Tarihine kadar uzatıldı.

Yapılandırma tarihi 27 Ağustos tarihine kadar uzatıldı

04 Ağustos 2018 09:49


Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer yayımlanan kararda,"11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin 17. fıkrası gereğince karar verilmiştir." denildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, ilk başta 31 Temmuz Tarihine kadar olan yapılandırma imkanı 27 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. İlk yapılandırmada çoğu vatandaşımız başvurularını son güne bırakıp yoğunluktan dolayı yetiştirememe ihtimaliyle karşı karşıya kaldılar. Tekrar böyle bir imkan sağlanmışken en kısa zamanda başvuru yapmak son günü beklememek doğru bir karar olacaktır. Çıkarılan yasayla birlikte faizlerde ve cezalarda indirime gidilirken kalan borca da 2 ayda bir ödemek şartı ile 18 taksite varan vade imkânı sunuyoruz. Bayram tatilini de göz önüne alırsak yaklaşık 10 günlük bir süreç var bu yüzden Hemşehrilerimizin mağdur olmamaları için en geç 27 Ağustos 2018 mesai bitimine kadar belediyemize başvurmalarını özellikle bekliyoruz." Dedi.




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