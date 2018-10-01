Yaşlılar ve çocuklarla biraraya geldi

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuklar Günü münasebetiyle Erzincan'da “Nesiller Buluşuyor Projesi” kapsamında yaşlılar ve çocuklar bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonuyla 100. Yıl Atatürk Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocuklar kahvaltıda bir araya geldi.

100. Yıl Atatürk Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Nesiller Buluşuyor Projesi” ile gençlere rol model olacak eski kuşaklar ile yeni kuşakların buluşması sağlanarak, çocukların sorumluluk sahibi ve topluma yararlı birey olma düşüncesi aktarılmaya çalışıldı.

Gerçekleştirilen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın Eşi Hatice Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın Eşi Nesrin Savaş, Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Müdürü Muhammer Doğan ile bazı kamu kurum müdürü eşleri katıldı.

Program öncesi Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın Eşi Hatice Arslantaş, Huzurevi sakinleri ve çocuklar ile yakından ilgilenerek, sohbet ettiler. Ardından programın açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzincan İl Müdürü Muhammer Doğan, yaşlı bireylerin engin tecrübelerinin ülke geleceği için büyük bir servet ve kazanım olduğunu dile getirerek, Dünya Yaşlılar ve Çocuklar Gününü kutladı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın Eşi Hatice Arslantaş yaptığı konuşmada; “Yaşlılık, insanın bilgeleştiği, deneyimlerinin zirve noktasına ulaştığı bir dönemdir. Yaşlılık, kavrama, algılama gücünü keskinleştirip geliştiren bir deneyimsel okuldur. Bundan da öte, insanı dinginleştiren, tutkuların her türünden arındıran sessiz bir güçtür. Böyle önemli, değerli bir dönemde sizlerin umutsuzluğa kapılmasını istemiyoruz. Sizlerin öğütlerine, gençlerimize yol gösterici telkinlerine her zamankinden fazla ihtiyacımız var.

Bizler, anne ve babaya öf bile demeyi yasaklayan bir medeniyetin torunlarıyız. Hal böyleyken sizleri baş tacı etmek, dertlerinizle dertlenmek, sevinçlerinize ortak olmak, değerli tavsiyelerinizi rehber edinmek bizim asli görevimiz olmalıdır. Çocuklarımıza, gençlerimize örnek ebeveynler olmalıyız. Zira bizlerin sizlere karşı davranışları yarın bize karşı nasıl davranılacağını da gösteren bir ölçüttür.

Kültürümüzün yarınlara aktarılmasına vesile olan büyüklerimize gereken saygıyı ve sevgiyi göstermek, insani görevimizdir.

Dünya Çocuklar Günü'nü siz değerli büyüklerimizle birlikte kutlamak, çocuklarımızın enerjisini, umudunu, sizlerin tecrübeleriyle, şefkatleriyle bütünleştirmek bizleri ayrıca mutlu etti. Siz değerli büyüklerimiz nasıl ki milletimizin mazisi, kıymeti, yaşayan hafızası ve emektarıysanız çocuklarımız da yarınlarımız, umutlarımız, yaşam sevincimizdir.

Unutmayalım ki yaşlı ve çocuklarına şefkat göstermeyen bir toplumun vicdani duyarlılığından ve insani gelişmişliğinden bahsedilemez. Bir toplumun değer ölçütü, çocuklarına ve yaşlılarına gösterdiği ilgiyle ölçülür. Hamdolsun biz millet olarak hem çocuklarımıza hem de siz değerli büyüklerimize değer veriyoruz.

Yaşlılarımızla çocuklarımızı her fırsatta buluşturmalıyız. Yaşlılarımızın bizatihi hayatın içinden eleyerek elde ettikleri tecrübeleri çocuklarımıza aktarmalıyız.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz inanıyorum ki bu etkinlikleri sürdürmeye devam edecektir. Büyüklerimizin çocuklarımıza anlatacağı masal ve hikâyeler; bilgi, kültür ve hayata dair deneyimler çocuklarımızın iyilik üzerine yetişmesinde büyük katkısı olacaktır.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Huzur evi sakinleri ile çocuklar birbirlerine hitaben yazmış oldukları mektup, şiir ve edebi metinleri okudular. Daha sonra ise Huzur evi sakinleri, çocuklarla birlikte 100. Yıl Atatürk Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde bocce turnuvası yaparak, birbirleri ile kıyasıya yarıştılar.