Yaz dönemi Kur’an Kursları açılışı yapıldı

Kursların başlaması dolayısıyla Ergenekon Mahallesi Tekinler Kur’an Kursu’nun bahçesinde konuşan İl Müftü vekili Mahmut Bektaş, öğrencilerin yaz tatili münasebetiyle Kur’an, cami, dostluk ve kardeşlikle buluştukları bir gün olduğunu, bu bakımdan son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Bektaş; “Sevgili çocuklar! Ben de ilk Kur’an-ı Kerim’i camide Yaz Kur’an Kurslarında öğrendim, yani sizin yaşlarınızdayken, yaz Kur’an Kursları başladığında cami hocasına gittim ve o cami hocamız bana ilk Kur ’an’ı öğretti. O yüzden yaz Kur’an kursları çok önemli Hem temel dini bilgilerin alınması açısından hem de Kur ’an’ın öğrenilmesi açısından O nedenle sizler okula giderken dersleri önemsiyorsunuz ya, sizler de yaz Kur’an kurslarında da inşallah Kur’an öğretimini, temel dini bilgilerini önemseyeceksiniz tamam mı? Şimdi önemseyeceğiz ki, bu bilgilerin ilerideki hayatımızda çok önemi olacak Şimdi çocuklar, öncelikli olarak yaz Kur’an kursumuz hayırlara vesile olsun diyorum. Türkiye geneli bu Pazartesi gününden itibaren bütün eğitim öğretim yapan okullarımıza giden çocuklarımız, kız ve erkek çocuklarımızla hem camilerimizde hem de Kur’an kurslarımızda yaz okulu kurslarımız başladı. Tabi yaz Kur’an kurslarımız her şeyin ötesinde camiye daha önceden gelmeyen var mı, camiye girmeyen var mı? Hepiniz girdiniz ama girmeyen çocuklarımız varsa camiye getirmek, camiyi sevdirmek, caminin minberini kürsüsünü mihrabını öğretmek, sonra o camiyle ve dinimizle alakalı bilgiler vermek ama her şeyin ötesinde camiyi ve dinimizi sevdirmektir. Yani camiyi sevdirmek, dinimizi sevdirmek bizim amacımız, esas gayemiz ve dinimizi sevdirerek öğretmektir amacımız

Sevgili çocuklar, gençler! O yüzden yaz Kur’an kurslarında sizlere düşen vazifeler var. Hocalarımıza, görevlilerimize, öğreticilerimize düşen görevler var. Ben önce size düşen görevlerden bahsetmek istiyorum. Yani siz okula giderken okulunuzu önemsediğiniz kadar en az, yaz Kur’an kursuna gelmeyi de önemseyeceksiniz. Yani mutlaka vakitlere riayet edeceğiz olur mu? Kurs, saat kaçta başlıyor? Sabah 09:00 daVeya öğleden sonra başlıyor. Gittiğiniz cami veya kurslarda farklı düzenlemeler olabilir. Mutlaka vaktinde gelmeye gayret edelim ve bu kurslarımızı elimizden geldiği kadar dinimizi diyanetimizi öğreten bir yer olarak görmek suretiyle önemseyelim. İkinci bir hususta öğreticilerimize, hocalarımıza, çocuklarımıza fedakârlık yapmak suretiyle camilerimize geldiklerini, yani Kur’an kurslarına geldiklerini unutmayalım. Öğreticilerimiz, hocalarımız da sizlere karşı güler yüzlü olacaklar değil mi? Zaman zaman sizlere ikramlarda bulunacaklar, sizlere çeşitli hediyeler verecekler inşallah. Ben hepinize teşekkür ediyorum bu fedakârlığınızdan dolayı. Camilerimizi şenlendireceğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada mümkün mertebe çocuklar, namazlarınızı camilerde cemaatle beraber eda edeceksiniz. Camilerin adabına, görgü kurallarına da riayet ederek, dersleri kaynatacak şekilde yaramazlık yapmamaya özen göstermelisiniz. Birbirinizi incitecek şeylerden uzak durmalısınız. Maksadımız bu Kur’an kursunu eğlenceli hale getirmek, eğlenirken sözlerin en güzelini öğrenmek, camiyi sevmek ve sevdirmek Tekrar hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah böyle arkadaşlarınız, varsa komşularınız, varsa o çocukları da getirin tamam mı? Camiye çağırın, Kur’an kursuna getirin, beraber Kur’an öğrenin, beraber dinimizi diyanetimizi öğrenelim.Allah hepinize zihin açıklığı versin, yar ve yardımcınız olsun” dedi.

Bektaş, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Onlar bize Allah’ın verdiği birer emanetlerdir. Bu emanetleri ebediyete nasıl hazırlayabiliriz? İşte bunun derdinde ve çabasındayız. Diyanet İşleri Başkanlığımız bunun çalışmalarını yapıyor. 4-6 yaş grubundaki öğrencilerinden ilk, orta okul ve lise çağına kadar bütün öğrencilerimizi Kur’an ve ibadetle buluşturmak için programlar yapıyor. Buradaki merasim de bu kapsamda özendirme, motivasyon sağlama amaçlıdır. Çocuklarımız bu Kur’an kursunda önce insan olmayı, iyi bir Müslüman olmayı, sevgiyi, saygıyı, iletişimi öğrenecekler. İnsan olmanın insana yüklediği başkalarına tahammülü ve başkalarının hakk ve hukukuna saygı göstermeyi öğrenecekler." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Müftülük tarafından hediyeler takdim edilerek program son buldu.