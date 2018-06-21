Yaz Kur’an Kursları açılacak

Kurslarda Kur’a-ı Kerim okutulması yanında temel dini bilgilerde öğretilecek.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce öğrenciye yaz kuran kursu verilecek. Yaz kuran kursu 25 Haziran’da başlayıp 17 Ağustos’da sona erecek.

Açılacak kurslar hakkında bilgiler veren İl Müftüsü Mahmut Bektaş, “Her sene olduğu gibi bu yılda hizmetimiz devam edecektir. Bu hizmetimiz ise yaz kuran kurslarında gençlerimize yönelik Kuran-ı Kerim temel dini bilgiler eğitimini vermektir. Yaz kuran kurslarında bilgi anlamında Kuran-ı Kerim’i öğretmek. Gençlerimize dini sevdirmek. Yaz kuran kurslarımız 25 Haziran da başlayacak 17 Ağustos da sona erecektir. Kayıtlarımız 2 dönem şeklinde olacaktır. Öğrencilerimize, gençlerimize ulaşmak amaç edinmekte. Yetişkinler içinde imkânlar doğrultusunda yaz kuran kurslarına gelebilmelerini amaçlayacağız. Diyanet işleri başkanlığımız gerekli materyalleri sağlayacaktır. Daha düzenli, verimli bir hizmetin verilmesi açısından önemlidir. Diyanet işleri başkanlığımızın yaz kuran kurslarıyla beraber amaç edindiği durumlardan birisi de temel kuran bilgisi alan öğrencilerimizin kış döneminde de irtibatlarını sağlamak ve o edindikleri bilgilerin sürdürülmesidir. Başkanlığımız kış döneminde de gençlerimizle irtibat halindedir. Her kursta, ilçe de yapılacak olan yarışmalarla öğrencilerimizi motive ederiz. Geçen yıl ki sayılarımıza bakıldığında 9 bin civarında Erzincan genelinde öğrencimize ulaşıldı. Amacımız daha çok gencimize ulaşmaktır” dedi.