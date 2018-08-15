İl Müftülüğü Konferans salonunda "Camide çocuk sesi, vatanımın neşesi" sloganıyla 25 Haziran’da başlayan ve 17 Ağustos’ta sona erecek olan Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören kız ve erkek öğrencilerimize yönelik, Yaz Kur’an Kursları Kapanış programı düzenlendi.

İl Müftülüğü ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından düzenlenen programda, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin’ in yaptığı konuşmalarında; yaz tatillerinde Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerini geliştirmek için camileri ve Kur’an Kurslarını tercih eden bu yavrulara ve bunları yönlendiren ailelerine, yetiştiren öğreticilere teşekkür ederek, geleceği bu yavruların inşa edeceğini belirtti. Çocuklara kendileri için büyük hedefler seçmelerini öğütleyerek yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Erzincan cezaevi vaizi Mehmet Aydoğan ve il murakıbı Latife Aras’ın da kısaca Bakara Suresi 138. Ayet ve Nur Suresi 30 ve 31. Ayetler kapsamında, Allah’ın Boyası ile Boyanmak, iffet ve tesettür, Mahremiyet bilinci ve ölçüsü, kız ve erkek arkadaşlıklarında ve samimiyette mesafenin korunması; konularına dikkat çekilerek, hediye ve ikramlarla program tamamlandı.

Programda ayrıca öğrencilere, Sağlık Bakanlığı’nın, içerisinde sağlıklı beslenme önerilerinin yer aldığı, “Sağlık Çocuk” dergisi dağıtıldı.