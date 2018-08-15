Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 09:11

Yaz Kur’an Kursları kapanış programı düzenlendi

Erzincan’da yaz Kur’an kursları kapanış programı düzenlendi.

Yaz Kur’an Kursları kapanış programı düzenlendi

15 Ağustos 2018 09:11


İl Müftülüğü Konferans salonunda "Camide çocuk sesi, vatanımın neşesi" sloganıyla 25 Haziran’da başlayan ve 17 Ağustos’ta sona erecek olan Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören kız ve erkek öğrencilerimize yönelik, Yaz Kur’an Kursları Kapanış programı düzenlendi.


İl Müftülüğü ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından düzenlenen programda, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin’ in yaptığı konuşmalarında; yaz tatillerinde Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerini geliştirmek için camileri ve Kur’an Kurslarını tercih eden bu yavrulara ve bunları yönlendiren ailelerine, yetiştiren öğreticilere teşekkür ederek, geleceği bu yavruların inşa edeceğini belirtti. Çocuklara kendileri için büyük hedefler seçmelerini öğütleyerek yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.


Erzincan cezaevi vaizi Mehmet Aydoğan ve il murakıbı Latife Aras’ın da kısaca Bakara Suresi 138. Ayet ve Nur Suresi 30 ve 31. Ayetler kapsamında, Allah’ın Boyası ile Boyanmak, iffet ve tesettür, Mahremiyet bilinci ve ölçüsü, kız ve erkek arkadaşlıklarında ve samimiyette mesafenin korunması; konularına dikkat çekilerek, hediye ve ikramlarla program tamamlandı.


Programda ayrıca öğrencilere, Sağlık Bakanlığı’nın, içerisinde sağlıklı beslenme önerilerinin yer aldığı, “Sağlık Çocuk” dergisi dağıtıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç