Yaz Kur’an Kursu öğreticilerine seminer

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Yaz Kur’an kurslarında görev alacak personelin pedagojik açıdan desteklenmesi, eğitim öğretimde amaç, ilke ve uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla, mahallinde yaz Kur’an Kurslarını yürütecek personele verilecek hizmet içi eğitim seminerleri Müftülük Konferans salonunda İl Müftü Vekili Mahmut Bektaş’ın başkanlığında İl Vaizi Ömer Faruk Aslan’ın sunumuyla gerçekleştiriliyor.

Gerçekleştirilen Konferansta Kur’an-ı Kerim Öğretim Yöntem Ve Teknikleri, Yaz Kur’an Kurslarına Yönelik Din Eğitiminde Temel İlkeler, Din Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik: Çocuk ve Gençlerle Etkili İletişim, Sınıf Yönetimi, Yaz Kur’an Kurslarında Sosyal Etkinlik ve Rehberlik, Dini Bilgiler Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi, Çocuk İhmal ve İstismarı gibi konulara yer verildi.