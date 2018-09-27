Yeni doğan programı eğitimleri başladı

Erzincan'da Anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi amacı ile yürütülmekte olan yeni doğan yeniden canlandırma programı (Neonatal Resusitasyon Programı-NRP) eğitimleri başladı.

Uygulayıcı eğitim İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Babürşah Taşlı ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Asuman Tezel'in katılımıyla başladı.Toplum Sağlığı Merkezinde başlayan eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Hirik; Eğitimin öneminden söz ederek, eğitimi alacak hekim ve personelin sahada bebekleri yaşatmak için gösterdikleri çabada kendilerine çok yardımcı olacağı ümidinde olduğunu belirtip, kursiyerlere katılımları için; eğitim organizasyonunda görev alan personele ve çoğunluğu il dışından gelen eğitim ekibine de teşekkür etti.