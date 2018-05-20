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20 Mayıs 2018 12:37

Yeşilçam oyuncusu yangında hayatını kaybetti

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Damlaca köyünde bir evde çıkan yangında, 1970’li yıllarda sinema oyunculuğu yapan milli karate hocası Kazım Aktan hayatını kaybetti, kızı da dumandan etkilendi.

Yeşilçam oyuncusu yangında hayatını kaybetti

20 Mayıs 2018 12:37


Olay, dün öğle saatlerine Damlaca köyünde meydana geldi. Sinema oyuncusu Kazım Aktan’a (75) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyüp evi saran yangın sırasında Kazım Aktan ile kızı Melike Aktan evde mahsur kaldı. Kazım Aktan olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen kızı Melike Aktan ise komşularının yardımıyla evden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Yangına Refahiye ve Çamoluk Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulunulurken, küle dönen ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili jandarma ekipleri incelemede bulundu. Kazım Aktan’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Yeşilçam filmlerinde rol almıştı


1970’li yıllarda Kazım Aktan, Yeşilçam filmlerinden her ikisini de Mehmet Aslan’ın yönettiği, başrollerinde Kartal Tibet’in rol aldığı "Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı" filminde "Mançu", "Siyah Eldivenli Adam" filminde de "Karateci" rollerinde oynamıştı.




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