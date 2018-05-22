Yunanistan’dan 5 madalya ile döndüler

Büyükler Balkan Badminton Şampiyonası, Yunanistan’ın Orestiada şehrinde yapıldı.

Şampiyonaya; Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Moldova olmak üzere 5 ülkeden 55 sporcu katıldı. Şampiyonada tek erkekler kategorisinde Emre Lale, Muhammed Ali Kurt, İbrahim Haktan Doğan; tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak; Çift Erkekler kategorisinde Serdar Koca ve Serhat Salım, çift kadınlar kategorisinde ise Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin; karışık çift kategorisinde ise Emre Sönmez ve Zehra Erdem katıldı.

Milli Takım, şampiyonada takım maçlarında 2’nci oldu. Bulgaristan şampiyonluğa ulaşırken, Yunanistan ve Sırbistan ise 3’üncülüğü paylaştı. Takım maçları ardından gerçekleşen ferdi maçlarda ise Türkiye Milli Takımı 2 altın ve 5 gümüş madalya almaya hak kazanarak toplamda 8 madalyanın sahibi oldu. Dereceler ise şu şekilde oldu: Tek Erkekler: 2’nci Emre Lale.Tek Kadınlar: Şampiyon Aliye Demirbağ, 2’nci Neslihan Yiğit.Çift Erkekler: 2’nci Emre Lale ve Muhammed Ali Kurt.Çift Kadınlar. Şampiyon Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ, 2’nci Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci.Karışık Çiftler: 2’nci Emre Sönmez ve Zehra Erdem.

Şampiyonada Milli Takım Antrenörü olarak görev alan Murat Sönmez "Balkan Ülkelerin katıldığı Büyükler şampiyonasında yaşları küçük olmasına rağmen A Milli takıma girmeyi başaran genç sporcularımız Ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü ve Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporculardan oluşan ekibimiz Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah daha büyük başarılar elde edeceğiz ." dedi.