Yunus Emre Mahallesinde “Mahalleliler Buluşuyor” programına büyük ilgi

Düzenlenen programa Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Siyasiler ve Yunus Emre Mahallesi sakinleri katıldı.

Ev sahibi olarak programın açılış konuşmasını yapan Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Karabina; “Belediye Başkanım Sayın Cemalettin Başsoy ve mahalle sakinleri hoş geldiniz. Belediye Başkanımız mahallemize ve ilimize büyük hizmetler yaptı mahallemize gösterdiği ilgiden ve yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Karabina’dan sonra kürsüye çıkan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy gerçekleştirilen projeleri bir slaytla mahalle sakinlerine sundu. Konuşmasında; “Daha fazla birlik daha fazla beraberlik ve daha fazla dayanışma için buluşuyoruz. Erzincan Belediyesi olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yunus Emre Mahallemizde 4 km asfalt yenilendi, 6.1km kaldırım çalışması yapıldı, 11857 metre içme suyu hattı bağlantısı yapıldı, 370 noktaya çöp konteyneri koyuldu, yeni park alanı yapıldı bunların toplam maliyeti yaklaşık 2.2 milyon TL. Çalışmalarımız sadece bu mahalle ile bitmiyor tabi Erzincan’da altyapı ve üstyapı çalışmalarının hepsini bitirdik tek eksiğimiz ana caddelerin asfaltı onu da Allah’ın izniyle en geç 2 ay içinde bitireceğiz. Ekşisu mesire alanına yepyeni bir çehre kazandırdık, kaplıcalarımızı modern bir yapıya kavuşturduk hizmetinize sunduk, yeni park alanları oluşturduk. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu etkinlik diğer mahallelerimizde de devam edecek. Etkinliğe katılım gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor hayırlı geceler diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından program Halk oyunları ve tiyatro gösterisi ile devam etti. Katılan mahalle sakinlerine çekilişle hediyeler dağıtıldı.