Yüzlerce Kalem Seti ihtiyaçlı öğrenciler için toplandı

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği projede toplanan kalem setleri ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘Genç Dönüşüm Projesi’ 81 ilde gençlik merkezlerinde uygulanmaya devam ediyor. “Tek Kullanımlık Sanma, Çöpe Atmaya Kalkma” sloganıyla yola çıkan proje, ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye malzemesi sağlıyor. Proje kapsamında Erzincan Gençlik Merkezi, gençlik liderleri gençlik gönüllüleri ile birlikte Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na katılan öğrencilerden ÖSYM’nin dağıttığı kalem setlerini topladı. Setleri kutuya atan öğrenciler de, projeye katkı sağladıkları için memnuniyetlerini ifade etti. Gönüllü gençler proje sayesinde gençlerle ihtiyaç sahibi çocuklar arasında köprü olduklarını ve bu durumdan oldukça gurur duyduklarını söyleyerek, “Gençler hem kendini ifade etme olanağı hem de yardımda bulunma şansı bulmuş oluyorlar. Bize böyle bir projede yer alma fırsatı sunduğu için bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz.” dediler. Toplanan kalem, açacak ve silgilerin ihtiyacı olan çocuklara dağıtımın devam edeceğini belirten yetkililer “Bu kalem setlerini atmaktansa başka birinin işine yarayacak şekilde değerlendirilecek olması çok güzel oluyor. Çocuklar hediye aldıkları ve kendilerini düşünen birileri olduğunu gördükleri için çok seviniyorlar.” İfadelerine yer verdiler.