Zabıta ekiplerinden fırın denetimi

Gerçekleştirilen incelemelerde esnafın hijyen ve gramaja uyulduğu gözlendi.

Yapılan incelemelerin ardından bir açıklama yapan Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürü Erol Şahin “İlimizde üretim yapan fırınlara düzenli olarak kontroller gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı öncesinde başladığımız ve büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz denetimlerimizde, gramaj ve hijyen konusunda olumsuz bir durumla karşılaşmamak bizleri son derece memnun ediyor. Fırın sahiplerinin hassasiyeti, vatandaşlarımızın dikkati ve zabıta ekiplerimizin düzenli kontrolleri sonucunda oluşan bu tablonun devamı için denetimlerimizi aralıksız olarak devam ettireceğiz. Hemşehrilerilerimizden şüphe duydukları gıda ya da üretim alanları konusunda 444 9 024 numaralı belediye çağrı merkezini arayarak bizleri bilgilendirmelerini istiyoruz.” Dedi.