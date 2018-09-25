Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Anagold 24 Erzincanspor: 2 - Gazişehir Gaziantepspor: 1

Eleme Turu'nda Anagold 24 Erzincanspor, TFF 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantepspor'u 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Anagold 24 Erzincanspor, Eleme Turu'nda sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantepspor'u 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.

Anagold 24 Erzincanspor, konuk takım Gazişehir Gaziantep karşısında iyi bir mücadele sergilerken, dakikalar 25'i gösterdiğinde Burak Turan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Erzincan temsilcisi, kırmızı kartın ardından 35. dakikada Sedat Cengiz'in yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında ise hem Gazişehir Gaziantepspor hem de Anagold 24 Erzincanspor'un birer topu direkten döndü.

Soyunma odasına 1-0'lık avantajlı skorla giren Anagold 24 Erzincanspor, 51. dakikada ise Muhammed Enes Yılmaz'ın ayağından gelen golle skoru 2-0 yaptı.

İki farkla geriye düşen Gazişehir Gaziantepspor, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle Anagold 24 Erzincanspor'un kalesinde üst üste pozisyonlar buldu. Maçın 84. dakikasında Oğulcan, durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi. Maçı kazanmak için kıyasıya mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, yaptığı kontra ataklar sonucu rakip kalede yakaladığı pozisyonlarda golü bulamadı.

Karşılaşmanın son dakikalarına doğru Anagold 24 Erzincanspor oyuncusu Ufuk, bir pozisyonda yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalınca ev sahibi sahada 9 kişi kaldı. Erzincan ekibi, buna rağmen Gazişehir Gaziantepspor'un ataklarında kalesini gole kapatmayı başardı ve karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını bir üst tura yazdıran takım oldu.