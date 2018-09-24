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Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmenleri ödüllendirildi

Erzincan’da Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmenleri ödüllendirildi.

Erzincan'da Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmenleri ödüllendirildi.


2017-2018 Eğitim Öğretim yılı içerisinde Değerler Eğitimi kapsamında okullarında yapmış oldukları kermesten elde edilen paranın İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla ihtiyaçlı öğrencilere ulaştıran Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Erdoğan Karaaslan ve Anaokulu Öğretmenleri Ayşenur Dege, Çilem Yılmaz, Mehtap Güner, Aysun Durmuş, Kübra Durgun İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından yapmış oldukları başarılı ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

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