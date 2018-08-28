Zübeyde Hanım Caddesi’nde çalışmalar başladı

Yaklaşık 600 metre olan çalışma Ulu Camii önüne kadar devam edecek.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’da çalışmaları yerinde incelerken Başsoy’u ziyarete gelen 2018 Şubat Ayı Gündeminde Kardeş Belediye olarak karar alınan Muş ilinin Korkut İlçesi Belediye Başkanı Haşim Arık’da eşlik etti.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bugün itibariyle Zübeyde Hanım Caddesi’nde asfalt, kaldırım ve refüj çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Biliyorsunuz bayramdan önce Nerim Tonbul Caddesi’nde 15 günlük bir çalışma yaptık ve bayramdan bir hafta önce oradaki çalışmayı bitirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Allah’ın izniyle bir benzerini de bu caddede yapacağız. Su kanalizasyon, asfalt ve inşaat ekibimiz olmak üzere tüm ekiplerimizle birlikte bu cadde de bugün itibariyle çalışmalarımıza başladık. Allah nasip ederse bir hafta on gün içinde bu caddedeki çalışmalarımızı da bitirip hizmete açmayı planlıyoruz. Şehrimizin muhtelif yerlerinde asfaltlama ve yağmur suyu çalışmalarımız da devam ediyor. 4 buçuk yıl içerisinde şehrimizde söz verdiğimiz gibi 26 mahallemizi birbirinden üstün kıldık. Bir tek Ana caddelerimiz kalmıştı, nasip olursa bir iki ay içerisinde şehrimizin çehresini değiştirecek ana caddelerimizi de bitirerek alt yapı ve üst yapı problemini tamamen bitirmiş olup hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansınlar, Allah kaza bela vermesin.” dedi.