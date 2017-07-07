1 kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı kaza mahallinde bebek aradılar

Kaza bugün saat 14.30 sıralarında Erzurum-Ağrı Karayolu Köprüköy ilçe çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 55 PG 995 plakalı minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran 38 YP 328 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araç şarampolden aşağıya yuvarlandı. İlk belirlemelere minibüste bulunan 1 kadın hayatını kaybetti, minibüs şoförü ile birlikte 9’u ağır toplam 11 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, Erzurum’dan sevk edilen hava ambulansı ve diğer ambulanslarla alınarak Pasinler, Köprüköy ve Erzurum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan 9’unun hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Kaza mahalinde bebek aradılar

Samsun’dan Kars’a düğüne gittikleri öğrenilen minibüsteki yaralı bir annenin kurtarılıp hastaneye kaldırılırken "kızım, bebek nerede?" demesi üzerine kaza mahallinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri uzun süre bebeği aradı.

Bebeğin araçtan fırlayıp uzağa savrulması ihtimaline karşı kaza mahalli didik didik arandı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobil de vatandaşlar tarafından ters çevrilerek etrafına detaylıca bakıldı. Olay yerinde bebek bulunamazken daha sonra gelen bilgide annenin yaşadığı şok nedeniyle o sözleri söylediği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.