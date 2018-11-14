10 Kasım Masa Tenisi ve Atatürk Kupası müsabakaları

Erzurum'da masa tenisi rüzgarı esmeye devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Turnuvasından sonra bu kez sporcular 10 Kasım Atatürk Kupası Müsabakalarında yarıştılar.

Cumartesi ve Pazar günü Yakutiye Spor Salonu'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Turnuvası ve masa tenisi teşvik il birinciliği müsabakaları tamamlandı. 100'ün üzerinde sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Masa Tenisi Erzurum İl Temsilcisi İlhami Yavilioğlu, GSİM Masa Tenisi Antrenörlerinden Mahmut Çağlayan ile Vedat Küçükoğlu nezaretinde yapılan masa tenisi müsabakalarına katılımın yoğun olması yetkilileri sevindirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in destekleri ile yapılan turnuvada bayan ve erkek masa tenisçiler dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Ferdi ve çiftler kategorilerinde yapılan müsabakalar yoğun ilgi gördü.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve kupaları davetliler tarafından verildi.

Masa Tenisi İl Temsilcisi İlhami Yavilioğlu, “10 Kasım Masa tenisi turnuvasına katılan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Çok güzel ve anlamlı bir turnuvayı başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.