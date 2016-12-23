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23 Aralık 2016 12:02

102. yılında Sarıkamış Şehitleri için izci yürüyüşü

102. yılında Sarıkamış Şehitleri için izci yürüyüşü

23 Aralık 2016 12:02

Sarıkamış Harekatının 102. yıl dönümü öncesinde Erzurum’da bir araya gelen 7 ülkeden 230 izci karla kaplı Karskapı Şehitliğini ziyaret ederek, dualarla atalarını yad etti.
102 yıl Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerine katılmak üzere 5 otobüs ile Erzurum’a gelen izciler, ilk olarak Karskapı Şehitliğini ziyaret etti. 7 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinden gelen izciler Karskapı Şehitliğinde dualar ederek, karla kaplanan şehitlik mezarlarının karını temizledi. Duygu dolu anlar yaşayan izciler, şehitlerin başında dua ederek ellerindeki bayrakları mezar taşlarının üzerine bıraktı. Şehitlerle buluşmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirten izciler, “Onların anısına ve onlara Fatiha okuyabilmek, onları ziyaret edebilmek için geldik. Şehitlerimizle böylesine bir araya gelmek çok güzel bir duygu” dediler.
Birlikte çarpışan dedelerin torunları bir arada
Değişik ülkelerden gelerek cephede çarpışan dedelerin torunlarını da bir araya getirmek amacında olduklarını ifade eden Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, “7 ülke 27 şehirden 230 izci arkadaşımız bu faaliyete katılıyorlar. Buradaki asıl amacımız değişik ülkelerden gelip burada çarpışmış dedelerinin torunları da bir araya getirmek. Kanları birbirine karışmış sarılarak yatan bu dedelerin kardeş olduklarını ve ayrılamayacak birer bütün olduklarını onlara yaşatarak göstermektir. Kosova’dan Filistin’e oradan Kudüs’e kadar birçok ülkeden arkadaşımız burada bulunuyor.” diye konuştu.



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