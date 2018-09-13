Anadolu'nun fethinin baş zaferlerinden olan 1048 Pasinler savaşı bu yıl çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan 1048 Pasinler savaşını Büyük Selçuklu Devleti kazanmış ve Anadolu'yu yurt edinmek isteyen Türkler ilk başarıyı bu savaşla elde etmişti.

18 Eylül Salı günü yapılacak olan Pasinler Zaferi'nin 970. Yıl kutlamalarında Solo Türk'ün gösterilerinin yanında Cirit, Kökbörü, Türk oyunları, Atlı akrobasi ve Pasinler savaşının canlandırılması gibi çeşitli etkinlikler yapılacak.

Pasinler zaferinin Anadolu'ya yerleşmenin ilk seferleri olduğunu ifade eden Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, “Bu kutlamaları yapma amacımız Türklerin 1048 yılındaki Pasinler savaşını kazanarak Anadolu ya yerleşmek için attıkları ilk adımları tekrardan canlandırmak. 1071 Malazgirt savaşının ve Anadolu ya yerleşmenin ilk seferleri 1048 Pasinler savaşıyla olmuştur. Devlet protokolümüze davetiyelerini gönderdik katılımlarını bekliyoruz. Etkinliklerimizin içinde Cirit, Kökbörü, Türk oyunları, Atlı akrobasi ve özellikle Solo Türk gösterisi var. Programın sonunda ise yöresel sanatçılarımızın dinletileri olacak. Buradan 1071 Malazgirt savaşının kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da kutlamalarımızda görmek istiyoruz” dedi.