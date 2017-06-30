11. Geleneksel Olur Akdağ şenlikleri yapıldı

Geleneksel Olur Akdağ şenlikleri Muhteşem doğa güzelliği içerisinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Sabahın erken saatlerinde Akdağ’a giden Olurlular, çadırlarını kurarak cağ kebap ve semaver çay keyfi yaptı.

Akdağ şenliklerinin açılış konuşmasını yapan Olur Belediye Başkanı Tahsin Oktay, “İlçemin güzel insanları sizlerle ne kadar övünsem azdır. Her şeyin en iyisine layıksınız yola çıktığımızda başkan değil sizlerin hizmetlisi olarak başladık. 2015 yılında Belediye Başkanımız Rüstem Polat’ın rahmetli olması nedeni ile Akdağ şenliklerini yapamadık. Akdağ şenliklerinin kutlamasında Rahmetli Rüstem beyin çok emeği vardır. Buradan başkanımızı rahmetle anıyorum. 2016 yılında ise güvenlik sorunu nedeni ile yapamadık ama şimdi Rüstem başkanın bıraktığı yerden biz bayrağı devraldık. Bundan sonra daha da iyi bir şekilde festivaller yapacağız bunun sözünü buradan veriyorum. En güzel güreşlerin Olur’da olduğunu söylüyorlar. Peygamber ve Ata sporumuz güreşi devam ettireceğiz” dedi.

“Biz Olur’u festivaliyle olsun çalışmalarımızla olsun daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum” diyen Başkan Oktay, “Burası eğlence yerimiz birlik ve beraberlik kaynaşma yerimizdir. Olura yapılan bütün yatırımlarda ve kültürel etkinliklerde yardımlarını esirgemeyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ederim. Ayrıca şenliğimize iştirak eden AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, sanki Erzurum milletvekili değil Olur’un milletvekili gibi iki ayda bir uğrayarak dertlerimizi dinliyor. Her başımız sıkıştığında sayın vekilimizin yanına gidiyoruz her şeyimize çözüm üretiyor. Ben buradan tüm hemşehrilerimiz adına sayın vekilime teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, yaptığı konuşmada, “Şenlikler birlik ve beraberliğimizin yaşatıldığı ve kardeşliğimizin simgesidir. Olur ilçemizin bu güzel yerine Erzurum’dan, Ankara’dan, İstanbul’dan, Ankara’dan, Bursa’dan, Sıla-i rahim yaparak buraya gelen hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Cazgır Fuat Özbay’ın ustaca sunumu ve manileri ile coşan karakucak severlere şeker tadında kıran kıran güreşler seyrettiler. 3 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen festivalde orman içerisinde halay çekip doyasıya eğlenen vatandaşlar, daha sonra halk ozanlarından Erol Ergani ve Beyzade’nin türkü ziyafetini yaşadı.

Birlik ve beraberliğin yaşandığı Akdağ Şenliklerine gelen davetlilerin yapılan hizmetler için Olur Belediyesine teşekkür etti. Akdağ’ın meydan ağası ise 25 bin 500 TL ile yeniden Şakir Alataş seçildi. Akdağ’ın baş pehlivanı da Abdullah kara oldu.