112 Acil Çağrı Merkezi’nde sona gelindi

Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından koordine edilen ve 2015 yılında temeli atılan devasa yatırım, çevre düzenlemesi ve tefrişat işlemlerinin yapılmasının ardından Erzurum’un hizmetinde olacak. Tüm birimleriyle Erzurum’un kriz merkezi olacak tesiste, olağanüstü durumlarda da her türlü iletişim ve koordinasyon sağlanabilecek.

Acil çağrıların çağrı merkezinde acil yardım hizmeti sunan kurumlara yönlendirilmesinden, acil yardım hizmeti sağlayan kurumların işbirliği ve koordinasyonunun sağlanmasına, her türlü tatbikatın planlanması ve uygulanmasına varıncaya kadar çeşitli alanlarda hizmet verecek olan 112 Acil Çağrı Merkezi, Erzurum’un adeta sesi, gözü ve kulağı olacak. Çat Yolu üzerinde inşa edilen devasa yatırım yaklaşık 14 milyon liraya mal olurken, söz konusu proje, İçişleri Bakanlığı yatırımları arasında yer alıyor. Son derece şık ve modern mimari tasarımıyla dikkatleri çeken 112 Acil Çağrı Merkezi, son dönemlerde Erzurum’a kazandırılan nitelikli yatırımların başında gelirken, hizmet binasında ve binanın bulunduğu kampüste kurumun her türlü ihtiyacı düşünüldü. Yüzlerce kişinin görev yapacağı 112 Acil Çağr Merkezi, yakın bir zamanda Erzurum’un iletişim merkezi olacak.

ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ NE İŞ YAPAR?

Acil Çağrı Merkezleri, sorumlu bulundukları illerde adeta bir kriz merkezi gibi hizmet veriyor. İl genelinde; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, varsa sahil güvenlik bölge veya grup komutanlığı, belediyeler, orman bölge veya işletme müdürlüğü, doğa koruma ve milli parklar bölge veya şube müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il afet ve acil durum müdürlüğü ile valilikçe belirlenen diğer kurumların görev alanına giren acil çağrıları 24 saat sürekli erişim esasına göre karşılamak ve bu hususta gerekli tedbirleri almakla mükellef olan Acil Çağrı Merkezleri, acil çağrıları, çağrı merkezinde acil yardım hizmeti sunan kurumlara yönlendirmek ve acil yardım hizmeti sunan kurumlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak gibi görevleri de icra ediyor. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik acil çağrı hizmetleri alanında; hizmetiçi eğitim programlarını yapmak, Bakanlığın izni ile finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların proje çağrılarını takip ederek, hibelere yönelik proje hazırlamak gibi ileriye dönük yatırım adımları da atabilen 112 Acil Çağrı Merkezleri, ilgili kurumların acil yardım hizmeti sunan komuta ve kontrol merkezleri ile telli, telsiz iletişimleri ile yazılımları arasında bağlantıyı da sağlıyor.

MOBİL İLETİŞİM MERKEZLERİ KURUP İŞLETEBİLİYOR

İhtiyaç duyulması halinde acil çağrı karşılama ve yönlendirmelerle ilgili olay yerinde iletişimi ve yönetimi sağlayacak mobil merkezleri kurmak ve işletmekle de mükellef olan Acil Çağrı Merkezleri, yine ilgili kurumlarla birlikte tatbikatlar planlayıp, uygulama yetkisini de elinde bulunduruyor. 112 Acil Çağrı Merkezleri tarafından icra edilen diğer görevler ise, şunlar: "İlgili kurumların görüş ve önerilerini de dikkate alarak çağrı merkezi hizmetlerinin sunumu için gerekli olan her türlü altyapıyı kurmak, işletmek ve kurumların kullanımına sunmak. Çağrı merkezinin fiziki imkânları ölçüsünde ilgili kurumların komuta ve kontrol merkezi ihtiyaçları için çağrı merkezinde ve diğer mahallerde valilik onayına istinaden yer tahsisi yapmak. Çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek. Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edenleri tespit etmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Valilikçe verilen benzeri diğer görevleri yapmak."