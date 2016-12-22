112 ekipleri hastaların imdadına koşuyor

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yoğun kar yağışı etkisi altına giren ve köy yollarının kapandığı Erzurum’da, 112 Acil Komuta Merkezi’ne bağlı istasyonlarda faaliyet gösteren sağlık ekipleri, Kasım ayıdan bugüne kadar 8 bin 614 vakaya müdahale etti.

Erzurum’da yaklaşık iki aydan beri yağan karla birlikte zorlu kış mesaisine başlayan Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Ekipleri, ambulans helikopter, snowtrack, paletli ve karasal ambulanslarla kapanan köy yollarındaki hastalara tipi ve karda gece-gündüz, büyük fedakarlıklarla ulaşmaya devam ediyor.

Son iki ay içerisinde 112 Acil Çağrı Hattına 120 bin çağrı geldiğine dikkat çeken sağlık ekipleri, geçtiğimiz Kasım ayında 5 bin 300, Aralık ayında bugüne kadar 3 bin 314 vaka aldıklarını belirttiler. Son iki ay içerisinde kendilerine telefonla bildirilen bu vakaların 47’sini helikopter ambülansla hastanelere yetiştiren acil sağlık elemanları, 35 hastaya da snowtrack ambülansla ulaştı.

112 Acil Sağlık ekipleri, bu kış döneminde 564’ü doğum, 848’i kalp damar hastalıkları, 428’i trafik kazası ve çeşitli travma vakaları ve diğer vakalar olmak üzere 3 binin üzerinde hastaya acil sağlık hizmeti sundu.

Vançelik “Sağlık çalışanlarımız büyük fedakarlık sergiliyorlar”

Köy yolları kar nedeniyle kapandığı zaman snowtrack ve paletli ambulanslarla hastalara ulaştığını açıklayan Erzurum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik, “Sağlık Bakanlığımızın her türlü zorlu hava koşullarında kullanmamız için bizlerin hizmetine sunduğu donanımlı ve kış şartlarına uygun araçlarla kapalı yollara rağmen hastalara ulaşmamız büyük bir hizmet. Bu hizmetin aksamadan sürdürülmesi için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın emekleri için de çok müteşekkiriz” dedi.

Özellikle son haftada yağan aşırı kar nedeniyle köy yollarının tamamına yakınının kapanmasına rağmen, Valilik öncülüğünde olağanüstü çaba sarfeden İl Kriz Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik, doğum vakaları başta olmak üzere acil sağlık hizmetlerinde hiçbir aksamanın olmadığını, zor şartlara rağmen acil vakaların tamamının sağlık ekiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

112 Acile yapılan çağrıların çoğu gereksiz..!

İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik 112 acil çağrı hattına yapılan ihbarların % 70’inin asılsız ve gereksiz çağrılar olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlardan bu konuda çok dikkatli olmaları gerektiğini yineledi. Vançelik, kısa ve anlaşılır cümlelerle doğru adres bilgilerini çağrı elemanına bildirmekle vakitten büyük tasarruf edildiğine vurgu yaparak, vatandaşların panik yapmadan hastanın durumunu 112 çağrı elemanına bildirdiği andan itibaren ambulansların şehir merkezindeki herhangi bir vakaya en fazla 5 dakikalık bir sürede yetişebildiğini söyledi. Vatandaşlardan gereksiz çağrılardan kaçınmaları konusunda bir kez daha duyarlı davranmalarını çağrısı yapan Vançelik, asılsız çağrıların, gerçek hastalara ulaşmada büyük engel teşkil ettiğini sözlerine ekledi.