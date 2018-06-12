12 Haziran Çocuk İşçiliği ele Mücadele Günü

İlbaş, Uluslararası Çalışma Örgütünün 2002 yılında 12 Haziran gününü “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” olarak kabul edildiğini anımsattı.

İlbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: ‘’Bir toplumun en değerli varlıkları çocuklarıdır. Çoğu zaman çocuklarımız için çalışır, geleceğimizi çocuklarımıza göre planlarız. Bugünü mutlu ve huzurlu kılmak, geleceğe güvenle bakmak, milli ve manevi değerlere sahip, aile ortamında yetişen gençlerimizle mümkündür. Toplumun geleceğine yön verecek, yaşam kalitesi yüksek, iyi eğitim almış, sağlıklı, toplumsal ve kültürel değerleri özümseyen nesiller yetiştirmek, geleceğimize yapılan bir yatırımdır ve tüm kurumlar olarak hepimizin görevidir. Ancak Sosyal, Kültürel ve Ekonomik değişim süreçleri, terör, göç gibi birçok etken toplumsal yapıda ve çalışma yaşamında bir takım problemlere neden olmaktadır. Bu süreçten en çok etkilenen grup ise çocuklardır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 1. Maddesine göre 18 yaşına kadar olan herkes çocuk sayılmaktadır. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve toplumsal bilincin artırılması amacıyla Dünya çapında kutlanmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun Çocuk İşgücü anketine göre ülkemizde 6-17 yaş arasında 15 milyon 247 bin çocuk bulunmakta ve bunlardan 893 bin çocuğun çalıştığı tespit edilmiştir. Yani yaklaşık olarak ülkemizdeki her 15 çocuktan birisi ücretli veya ücretsiz olarak çalışmaktadır. Çocuk işçilerinin büyük bir bölümü de okul hayatını sonlandırmıştır. Genelde ailelerin ekonomik gücü azaldıkça, çocuğun iş yaşamına katılma oranı artmaktadır. Çocukların en başta gelen çalışma nedeni “aile bütçesine destek” olmaktır. Çalışan çocuklar bazı yoksul aileler için evin tek gelir getiren kişisi olabilmektedir. Çocukların daha sağlıklı, daha eğitimli yetiştiği, çalışmak zorunda kalmadığı, çocukluklarını doyasıya yaşayabildikleri ortamları hazırlayabilmek için diğer kurumlarla işbirliği içinde mücadelemiz devam etmektedir. Bu kapsamda; Valiliğimiz bünyesinde, Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile üniversite ve bu alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan komisyon oluşturulmuştur. Çalışma hayatında istismar edilerek, gelecekleri tehlikeye atılan çocuklarımız aynı zamanda bu ülkenin kaybedilen potansiyeli anlamına da gelmektedir. Yarınlara güvenle bakabilmek, çocuklarımızı sokağa mahkum etmemek adına, çocuklardan alış-veriş yapılmamasını ve açılan ellere para verilmemesini, toplumun her kesiminin bu konuda duyarlı olmasını diliyorum’’

Çocuk Hizmetleri başlığı altında yapılan hizmetlere de değinen İlbaş, "Çocuk Koruma Kanunu kapsamında korumaya muhtaç çocuklara yatılı korunma ve bakım hizmeti sunmak, eğer mümkünse korumaya muhtaç çocuğu aile yanında desteklemektir. Hali hazırda 169 çocuğa yatılı olarak bakım hizmeti sunulmakta olup 1575 çocuk ise aile yanında desteklenmektedir. Koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetleri de korunmaya muhtaç çocuklar için uygulanan diğer hizmet modelleridir. Hali hazırda 54 çocuk koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmaktadır’’ dedi.