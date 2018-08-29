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29 Ağustos 2018 09:55

12 Türk büyüğünü rölyef çalışmasına yansıttı

Emekli öğretmen Neşet Demircan (68), rölyef çalışmasıyla 12 Türk büyüğünü bir arada yaptı.

12 Türk büyüğünü rölyef çalışmasına yansıttı

29 Ağustos 2018 09:55


Kişilerin sembollerini de yaptığı rölyef çalışması üstündeki küreye Türklüğün simgesi olan köklü bir ağaç şeklinde yansıtan Demircan, “Rölyefin altında ise Türk büyüklerine ait dörtlükler yer alıyor. Elektrik aparat takarak dönmesini sağladık. Karşısında oturunca hepsini görme imkanına sahip oluyorsun. 4 ayda tamamladı.” dedi.


Yapılan rölyef çalışmasında yer alan 12 Türk büyüğü Atatürk, Sultan Alpaslan, Fatih Sultan Mehmet, Hacı Bektaşı Veli, Mevlana, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Pirsultan, Karacaoğlan, Aşık Veysel, Mimar Sinan ve İbni Sina yer alıyor.




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