12 Türk büyüğünü rölyef çalışmasına yansıttı

Kişilerin sembollerini de yaptığı rölyef çalışması üstündeki küreye Türklüğün simgesi olan köklü bir ağaç şeklinde yansıtan Demircan, “Rölyefin altında ise Türk büyüklerine ait dörtlükler yer alıyor. Elektrik aparat takarak dönmesini sağladık. Karşısında oturunca hepsini görme imkanına sahip oluyorsun. 4 ayda tamamladı.” dedi.

Yapılan rölyef çalışmasında yer alan 12 Türk büyüğü Atatürk, Sultan Alpaslan, Fatih Sultan Mehmet, Hacı Bektaşı Veli, Mevlana, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Pirsultan, Karacaoğlan, Aşık Veysel, Mimar Sinan ve İbni Sina yer alıyor.