15 bin öğrenciye Yaz Spor Okulları sayesinde spor aşılanacak

29 branşta15 bin sporcunun eğitim alacağı Yaz Spor Okullarının “Bu yaz mutlaka spora başlamalısın” sloganıyla açılışı yapıldı. Atletizm, Tenis, Voleybol, Güreş, Karate gibi farklı branşlarda eğitim alacak öğrencilere ilk etapta yaz sezonu sonuna kadar yüksek tempoyla eğitim verilmesi amaçlanıyor.

Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezinde yapılan Yaz Spor Okullarının açılışına Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, farklı branşlardan sporcular ve aileleri katıldı.

Öğrencilerin boş vakitlerini verimli geçirebilmeleri ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerini amaçladıklarını ifade eden Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Yaz Spor Okulları Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak açılışının yapıldığı gibi Erzurum’da da bugün açılışı yapılıyor. 29 branşta15 bin çocuğumuza bu yaz çeşitli branşlar da spor yaptırmak. Çocuklarımızın uzun süren bir kış ikliminden sonra gelen yaz ayında kendilerini hem havuzlarda hem spor salonlarında hem de futbol, voleybol ve basketbol sahalarında kendilerine yer bulup geliştirmeleri, boş zamanlarını değerlendirmeleri ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için Yaz Spor Okullarını bugün itibariyle Erzurum da bizde başlatmış bulunuyoruz” dedi.

Erzurum da 81il ile eş zamanlı açılışı yapılan Yaz Spor Okulu, sporcu çocukların aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Açılışın ardından Vali Yardımcısı Ayhan Terzi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu genç sporcularla birlikte Curling oynadı.