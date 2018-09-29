İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 kişilik minibüsten 53 kaçak göçmen çıktı

Erzurum’da 15 kişilik minibüsün içerisinden Afganistan ve Pakistan uyruklu 53 kaçak göçmen çıktı.

Erzurum'da 15 kişilik minibüsün içerisinden Afganistan ve Pakistan uyruklu 53 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.


Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Kuzey Çevre yolu ile otogar arasında kaçak göçmen taşıdığı belirlenen iki araç takibe alındı. Düzenlenen operasyonda 15 kişilik bir minibüs içerisinden Afganistan ve Pakistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalanırken bu araca öncülük yaptığı tespit edilen bir araçta durduruldu.


Araç sürücüsü 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken kaçak göçmenlerde Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.