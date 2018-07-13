15 Temmuz fotoğrafları sergilendi

Serginin açılışına Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9.Kolordu komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Çetin , Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz , Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, daire müdürleri , gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan DAGC Başkanı Özsoy, hain darbe girişiminin gerçekleştiği gece ve sonrasında devam eden süreçte Erzurum’daki gazetecilerin çektiği fotoğraflar ile Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nce düzenlenen yılın fotoğrafları yarışmasında derece alan Türkiye genelindeki foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin güncellenerek açıldığını söyledi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle düzenlenen serginin, 15 Temmuz 2016 da yaşanan hain darbe girişimi ve sonrasında yaşananların toplum hafızasında canlı tutmak açısından önemli olduğuna işaret etti. Azizoğlu, Türk Milleti’nin kanı ve canıyla yazdığı 15 Temmuz Demokrasi Destanının unutulmayacağını kaydetti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de şunları söyledi:

“Vatan haini FETÖ ve işbirlikçilerinin kanlı darbe girişimi karşısında vakur, cesur ve âlicenap tutumuyla Türkiye’ye örnek olan Dadaşların 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu tarihin her bir sayfasında nesiller boyu şükranla anılacaktır. Tarih; Demokrasi Destanı’nın nasıl gerçekleştiğini, aziz milletimizin cesaret ve dirayetini, Başkomutanımızın, Devlet Başkanımızın ferasetini, kahramanlarımızın Allah rızası uğruna nasıl şehit olduğunu büyük bir kıvançla yazacaktır. Tarih, iman ve bayrağın ahenkleşen kudretiyle yurduna göz dikenleri yok eden aziz milletimizin kahramanlığını asla unutmayacaktır. 15 Temmuz’da gürleyen topların sesine, fethi müjdeleyen tekbir sesleriyle karşılık veren şehitlerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız da” .

Konuşmaların ardından 45 fotoğrafın yer aldığı sergi kurdele kesilerek açıldı. Katılımcılar, tek tek fotoğrafları inceleyerek 2 yıl önce yaşananları hatırladı. Sergide ayrıca 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların ertesi gün ve daha sonraki günlerde yerel ve bölgesel gazetelerde yayınlanan sayfalara da yer verildi.

Sergi 15 Temmuz akşamına kadar açık kalacak.