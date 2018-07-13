15 Temmuz gözyaşlarıyla anıldı

Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda düzenlenen programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesinde 15 Temmuz’un simge kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir adına yapılan rölyefin açılışı yapıldı. Ardından Vali Azizoğlu ve vatandaşlar Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü tarafından 15 Temmuz’da çekilmiş olan “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"ni gezdi. Salonda 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterimi yapıldığı sırada ise izleyiciler gözyaşlarını tutamadı.

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Azizoğlu, 15 Temmuz’un dosta ve düşmana en güzel cevabı verdiğini ifade ederek“ Bütün tarihimiz boyunca meşru hükümetlere karşı, meşru iktidarlara karşı, hukuk düzenine karşı anayasanın, devletin hakim düzenine karşı yapılan tüm isyan, darbe ve ihtilal teşebbüsleri hep ihtilalin değişmesiyle sonuçlanmış, millet ancak kafa sallamıştır. İlk defa böyle bir ihtilal, isyan teşebbüsüne karşı topyekün bir millet ayaklandı, güneş doğmadan önce bu ihtilali tarihin karanlıklarına gömme başarısını gösterdi. Bu tarihimizde bir ilkti. Bu bize şunu gösterdi artık bundan sonra milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur, millet kime yönetme hakkını vermişse süresi içerisinde anayasal hak olarak onlar bu hakkı kullanacaktır ve hiç kimse, hiçbir grup milletin iradesini ortadan kaldırmaya bundan sonra cesaret edemeyecektir. Esas almamız gereken derste, öğrenmemiz gereken konu da budur. Bu dosta ve düşmana verdiğimiz en güzel cevap, en büyük derstir. İnanıyorum ki bundan sonra bu büyük ülkenin geleceği parlaktır. Bu ülke büyüdüğü, geliştiği, değiştiği müddetçe de çevremizdeki bütün mazlum ve mağdur milletler de huzur bulacak, barış bulacak ve bu ülkenin çevresindeki mağdur insanlar da rahata, huzura erecektir” diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, “O gece ayağa kalkıp sömürgecilere ve işbirlikçilere, birliğimizi tehdit eden tüm güçlere karşı durduğumuz bu günü unutmayacağız ve unutturmayacağız. Başkomutanımızın seslenişi ile milletimiz tek yürek olup o hain saldırıyı püskürtmüştür. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, bayrağa sahip çıkan Türk milleti hain katillere aman vermemiştir. Bu millet binlerce yıl esaret altına girmedi ve girmeyecektir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ünlü iletişimci Prof. Dr. Yusuf Kaplan, “15 Temmuz Destanı” adlı söyleşide bulundu.