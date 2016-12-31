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31 Aralık 2016 10:15

15 Temmuz kahramanları buzda anıldı

15 Temmuz kahramanları buzda anıldı

31 Aralık 2016 10:15

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz Kahramanları Buz Hokeyi turnuvası final müsabakalarının ardından sona erdi.
ETÜ tarafından düzenlenen 15 Temmuz Kahramanları Buz Hokeyi Turnuvası nefes kesen final müsabakalarıyla sona erdi. Finale çıkan Erzurum Teknik Üniversitesi Buz Hokeyi Takımı ile Atatürk Üniversitesi Buz Hokeyi Takımı final maçında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelenin ardından rakibini 11-9 mağlup eden Atatürk Üniversitesi Buz Hokeyi Takımı turnuvayı birinci olarak bitirdi. Üçüncülük mücadelesinde ise rakibi İstanbul Teknik Üniversitesi Buz Hokeyi takımını 19-7 gibi farklı bir skorla mağlup eden Gençlik Spor turnuvayı üçüncü olarak bitirdi.
Maçların ardından takımlara kupa ve katılım belgelerini veren Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, “15 Temmuz kahramanlarımızın anısına düzenlediğimiz bu turnuvaya katılan bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum. Hainlerin 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği darbe girişimini asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Türk sporunun sizin gibi sporculara ihtiyacı var. Bugün burada dostluk kazandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.



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